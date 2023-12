Milei, en una imatge de la campanya. Foto: Europa Press

El govern de Javier Milei s'estrenarà aquest dimarts 12 de desembre amb un paquet de mesures econòmiques amb l'objectiu de combatre els "enormes" desafiaments que enfronta Argentina , posant el focus a l'elevada inflació, l'equilibri fiscal i el creixement econòmic.

Així ho ha comunicat el nou portaveu del Govern, Manuel Adorni, a la primera roda de premsa del mandat, un dia després que Milei hagi assumit el càrrec de president de l'Argentina , en un acte en què es va expressar amb dures paraules sobre la situació econòmica que travessa el país.

En la compareixença, Adorni ha explicat que serà el nou ministre d'Economia, Luis Toto Caputo, qui s'encarregui de presentar un paquet de mesures amb què es buscarà iniciar el camí cap a una Argentina "distinta" , deixant enrere la greu crisi inflacionària o les altes taxes de pobresa, entre d'altres. "Entenem l'ansietat pel que ve.

No em tractin d'extirpar els anuncis perquè no en tinc", ha fet broma el portaveu, que ha assenyalat que les definicions econòmiques que es prenguin dependran únicament del ministre del ram i del mateix president del Govern.

Una de les grans batalles del nou Executiu, tal com va avançar Milei en el seu primer discurs com a president i com ha insistit aquest dilluns el seu portaveu, serà aconseguir l'equilibri fiscal, sense gastar més del que es té a les arques públiques. "És una lògica que es respectarà rigorosament" , ha asseverat Adorni.

Així mateix, es podria posar el focus al desordre monetari que viu Argentina, amb diversos tipus de canvi de la moneda local en dòlars, o en els canvis bruscos de preus. De la mateixa manera, el sistema tributari podria ser un dels assumptes que s'incloguin al primer paquet de mesures, davant d'un entramat impositiu que, segons el nou Govern, és "inviable".

"Argentina viu en un estat d'emergència. La decisió del president és canviar d'arrel l'esquema econòmic sinistre en què transita l'Argentina i trencar la bretxa social entre els privilegiats i la gran quantitat de gent que s'ho està passant malament", ha conclòs portaveu.