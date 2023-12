Dos soldats de l'exèrcit ucraïnès / @EP

Un jove català de 26 anys ha mort a Ucraïna mentre lluitava amb el grup de 12 espanyols voluntaris que s'han sumat a la Legió Estrangera de l'Exèrcit ucraïnès, segons ha avançat 'ABC' i han confirmat a Europa Press fonts del Ministeri d'Exteriors.

La família de la víctima ja ha estat informada i el cos serà repatriat, segons han informat fonts diplomàtiques. El mort es deia Pau i formava part d'aquest grup que el maig del 2022 es va traslladar a Ucraïna per recolzar l'exèrcit ucraïnès contra les forces russes.

Pau va viatjar fins a la frontera entre Polònia i Ucraïna i des d'allà es va dirigir amb altres mercenaris a un camp d'entrenament militar a prop de Leòpolis per enrolar-se com a voluntari, juntament amb 11 espanyols més, en la lluita per la causa ucraïnesa.

El juny del 2022 també va perdre la vida un altre combatent voluntari espanyol, procedent de Mallorca, que s'havia desplaçat fins a Ucraïna per participar a la guerra.

També la directora de l'ONG Road to Relief, Emma Igual, va morir el 10 de setembre passat quan el vehicle en què es desplaçava va rebre l'impacte d'un projectil rus a prop de Chasiv Yar, a la regió de Donetsk, a l'est d'Ucraïna .