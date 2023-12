COP28 / @EP

Un nou esborrany per a la declaració final de la 28 Conferència de les Parts de les Nacions Unides sobre Canvi Climàtic (COP28) que en principi finalitza aquest dimarts a Dubai, ja no inclou la menció a una "eliminació" gradual del carbó, el petroli i el gas.

El document de 21 pàgines, publicat aquest dilluns passat, només esmenta una reducció en el consum i la producció de combustibles fòssils. En una versió anterior, l'eliminació progressiva encara s'esmentava com una de diverses opcions.

El negociador principal de la UE, Wopke Hoekstra, ha rebutjat l'esborrany, que considera "clarament insuficient i no adequat per abordar el problema".

Alhora, ha recordat que els científics són "molt clars" sobre allò que es necessita per abordar el canvi climàtic. "L'eliminació gradual dels combustibles fòssils és una de les prioritats de l'agenda de la Unió Europea", ha afirmat per subratllar que hi ha un vincle directe entre l'eliminació gradual i l'objectiu de "treure la Terra i les persones del perill" .

"Simplement no podem acceptar-ho", ha afegit per assegurar que a delegació negociarà durant el temps que sigui necessari.

Les organitzacions ecologistes han reaccionat amb decepció. Jan Kowalzig, expert en clima d'Oxfam, ha qualificat el text d'una "redacció molt feble" que s'allunya dels combustibles fòssils.

A més, altres objectius com triplicar les energies renovables i duplicar l'eficiència energètica no s'esmenten com a objectius, sinó només com una possible mesura. " La COP28 no ha d'acabar així ", ha afirmat Kowalzig.

En aquest sentit, ha advertit que l'objectiu d' 1,5 graus establert per l'Acord Climàtic de París del 2015 es llençarà probablement per la finestra amb aquest esborrany. "Malgrat les garanties en sentit contrari en altres parts del text", va afegir Kowalzig. Kowalzig ha instat la UE a no donar suport a aquesta declaració i ha advertit que els països en desenvolupament i els seus aliats han d'exigir millores significatives.

La responsable mundial de polítiques climàtiques i energètiques de WWF, Fernanda Carvalho, també ha qualificat de "desastrós" el nou esborrany, "molt menys ambiciós que la darrera versió". "És decebedor. No assenyala la correcció de rumb fonamental que necessitem veure en aquest procés. Presenta una varietat d'opcions energètiques, però cap per eliminar progressivament els combustibles fòssils", ha avisat.

Carvalho lamenta que la majoria d'aquestes opcions conviden a seguir utilitzant carbó, petroli i gas o suggereixen que l'energia nuclear i la captura i l'emmagatzematge de carboni es podrien considerar solucions. "Si aquest text sobre l'eliminació progressiva dels combustibles fòssils no es reforça significativament les properes hores, ens enfrontem a la perspectiva d'un resultat molt feble de la COP28, ia un empitjorament de la crisi climàtica", ha advertit.

En la mateixa línia, Greenpeace ha advertit que l'eliminació de combustibles fòssils és una “línia vermella” que no pot ser opcional. "En general, aquest text no afegeix cap senyal sobre la fi dels combustibles fòssils", lamenta l'organització.

LA PRESIDÈNCIA DE LA COP28 INSISTEIX: "LA MAJOR AMBICIÓ"

Tot i que el document ha estat proposat per la presidència de la COP28, el seu màxim responsable, el sultà d'Unió dels Emirats Àrabs, Al Jaber, ha demanat "la màxima ambició possible" en l'acord de combustibles fòssils. "Vosaltres saben que vull que tinguin la major ambició en tots els temes, inclòs el llenguatge sobre combustibles fòssils. Si puc ajudar, la meva porta roman oberta per a tots vostès. Ja he demostrat el que pot oferir una mentalitat diferent i un enfocament flexible", ha assegurat en un comunicat.

Així mateix, ha demanat treballar "molt més ràpid" i "de manera molt més intel·ligent". "No tenim cap altra opció que treballar junts. Hem de treballar en col·laboració i hem de treballar junts", ha recalcat.

En aquest sentit, la presidència de la COP28 ha destacat la “necessitat” de resoldre les qüestions “més difícils” que “continuen pendents”. "Necessito que totes les parts mostrin encara més flexibilitat per arribar a la meta. El món està mirant. No descansem fins aconseguir això", ha afirmat per afegir que encara hi ha "molt per fer".

Segons informa Bloomberg, si s'adoptés aquest esborrany seria el primer acord en una COP que demana específicament la reducció de l'ús de tots els combustibles fòssils, inclosos el petroli i el gas. Per a molts països, però, aquesta mesura no arriba prou lluny, no suposa una eliminació completa i ofereix a les nacions llacunes jurídiques i opcions d'exclusió voluntària.

Tot i que una àmplia coalició de països recolza incloure l'eliminació gradual de combustibles fòssils, no ho fan ni l'Aràbia Saudita ni altres estats petroliers. A més, l'esborrany també demana que la reducció de l'ús de combustibles fòssils sigui "justa" i "ordenada", adjectius dissenyats per apaivagar els països més cautelosos.

"Aquesta és la primera COP en què la paraula 'combustibles fòssils' s'inclou realment en el projecte de decisió --ha dit Mohammad Adow, director de Power Shift Africa--. Aquest és el començament de la fi de l'era dels combustibles fòssils".

Tot i que la menció a tots els combustibles fòssils per primera vegada ha rebut elogis, altres països que demanen anar més enllà adverteixen que el consens és lluny. "La República de les Illes Marshall no va venir aquí per signar la nostra sentència de mort", ha avisat John Silk, cap de la delegació de les Illes Marshall.

Els negociadors de la conferència, a què han assistit uns 97.000 participants, han passat el cap de setmana discutint sobre el text final. Abans de conèixer aquest document, el secretari general de l'ONU, António Guterres, va fer una crida urgent als delegats del CO28 per "posar fi a l'era dels combustibles fòssils". "He tornat a la COP28 perquè estem a punt del desastre climàtic i aquesta conferència ha de marcar un punt d'inflexió --va dir Guterres a X, abans Twitter-- Estic aquí per renovar la meva crida urgent als líders: es tornin a comprometre amb el límit d'escalfament d'1,5 ºC".

La qüestió més polèmica des de l'inici de la conferència fa dues setmanes ha estat si la comunitat internacional pot acordar unànimement eliminar gradualment les fonts d'energia perjudicials per al clima com ara el carbó, el petroli i el gas. Diversos països han presentat resistència, inclosa l'Aràbia Saudita, però també la Xina, l'Iraq i Rússia. Les negociacions de dues setmanes acaben en principi aquest dimarts però és habitual que el tram final de les negociacions s'allargui més enllà del previst inicialment, fins i tot diversos dies.