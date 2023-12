Navalni, en una imatge del fitxer. Foto: Zuma Press

L' entorn del dirigent opositor rus Alexei Navalni ha denunciat que fa una setmana que no té constància de quin és el seu parador , ja que els seus advocats no han aconseguit localitzar-lo a la presó i no va comparèixer en una vista dilluns passat 11.

"És el sisè dia que no sabem on és Alexei i què li passa", ha advertit el seu portaveu, Kira Yarmish, al compte de la xarxa social X, on ha explicat que els advocats s'han desplaçat fins a dues presons en què els han notificat que no els hi consta la seva presència.

Navalni sol comparèixer de manera telemàtica als diversos fronts judicials que té oberts i estava previst que participés en una vista en què s'examinen precisament les seves queixes pel tracte a la presó. Tanmateix, tampoc no hi ha participat, cosa que ha agreujat el temor del seu entorn.

Segons Yarmish, el personal de la presó ha esgrimit problemes tècnics per justificar la darrera incompareixença, però la portaveu ha tornat a expressar el seu temor que la salut de Navalni hagi empitjorat.

CRÍTIQUES D'ESTATS UNITS

Des del govern dels Estats Units es van sumar a les declaracions de l'entorn de l'opositor.

"Estem profundament preocupats per aquests informes que diuen que (Navalni) porta desaparegut, suposadament, una setmana, i que ni els seus representants ni la seva família saben on és. Hauria de ser alliberat immediatament. Mai hauria d'haver estat empresonat en primer lloc", va dir el portaveu del Consell de Seguretat Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.