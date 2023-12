Foto: @EP

Organitzacions i activistes climàtics presents a la Cimera del Clima de Dubai (COP28) han exigit més ambició als negociadors internacionals a les hores finals d'aquesta trobada.

"Em faig ressò dels comentaris dels partits de la societat civil: la bona notícia és que tots estem d'acord que aquest text és una merda i que ja és hora. Hem de solucionar-ho, sabem per què vinguem aquí, sabem el que diu la ciència i el que la gent exigeix amb urgència a tot el món. L'era dels combustibles fòssils ha d'acabar ara, no en un futur llunyà el 2050", ha dit Rachel Cleetus, directora de polítiques i economista principal del Programa de Clima i Energia de la Unió de Científics Preocupats (UCS, per les sigles en anglès).

Cleetus ha afegit que "val la pena fer hores extres per fer-ho bé" perquè la crisi climàtica està fora de control ràpidament a tot el món, segons ha informat el moviment internacional 350.org. "És realment fonamental que en aquesta COP assegurem una eliminació ràpida i justa dels combustibles fòssils, per això vàrem venir aquí", ha afegit aquesta experta.

Per a Cleetus, hi ha moltes "invocacions buides a l'1.5", per la qual cosa cal incloure paraules que estiguin realment a l'alçada de la ciència al text final de l'acord. "No hem vist cap text real que estigui a l'alçada d'això. Aquesta paraula 'podria' a la part superior de les opcions del menú és fatal. En aquest moment, la raó per la qual és particularment nociu és que no hi ha res voluntari o opcional en els impactes climàtics que la gent està experimentant", ha advertit.

Per part seva, Andreas Sieber, director associat de polítiques i campanyes globals de 350.org, adverteix que l'esborrany d'acord no ha estat escrit amb la intenció d'aconseguir alguna cosa històrica. "Ni tan sols puc imaginar que hagi estat escrit per aconseguir una mica decent. Fins i tot es podria suposar que hi ha males intencions", ha lamentat.

En aquest sentit, considera que la Presidència de la COP28 ha escrit al text amb el que han "xiuxiuejat a l'orella els negociadors d'Aràbia Saudita i els Estats Units". "El Sultà al Khaber va dir que volia ser humil, però ser humil seria escoltar les nacions més vulnerables al clima", ha afegit.

Romain Ioualalen, director de campanyes de polítiques globals d'Oil Change International que l'esborrany presentat aquest dilluns no reflecteix la ciència , no reflecteix les demandes del moviment global pel clima i la justícia climàtica per a una eliminació gradual justa i totalment finançada dels combustibles fòssils i "ni tan sols reflecteix les posicions de la gran majoria de les parts en aquest procés que han demanat repetidament un resultat sòlid en matèria de combustibles fòssils".

"Recordem que l'èxit d'aquesta COP es jutjarà segons si hi ha un acord sobre una eliminació gradual completa, ràpida, justa i finançada de tots els combustibles fòssils. Aquesta és la prova i el que som aquí per fer", ha avisat.

INCOMPLIMENTS FINANCERS

A més, ha advertit que els països desenvolupats no han complert les seves obligacions financeres en aquest procés tot i que van enviar un senyal clar que els països en desenvolupament rebrien suport financer durant la transició.

En aquest sentit, Vanessa Nakate, activista ugandesa per la justícia climàtica, ha advertit que el nou document és una sentència de mort per a les comunitats. " Necessitem mantenir viu l'1,5, i no podem fer-ho si el text roman com està ara. Hem de lluitar per la humanitat i per la nostra supervivència. Som a les últimes hores de la COP28 i necessitem desmantellar el poder de la indústria dels combustibles fòssils sobre el procés de la COP. La societat civil i tots els països han de lluitar incansablement per una eliminació gradual de tots els combustibles fòssils", ha advertit.

Mentrestant, Joseph Sikulu, director general del Pacífic de 350.org, ha recordat les paraules del ministre de les Illes Marshall: “No vinguem aquí per signar la nostra sentència de mort”. "Sabem que la COP28 encara no ha acabat, i sabem que els nostres negociadors hi són mantenint la línia. Tornant a entrar, dur i fort, i nosaltres ens mantindrem fora en tot el que puguem per assegurar-nos de mantenir aquesta línia", ha subratllat per afegir que "passi el que passi", construiran el món que volen veure, encara que esperen que allò que sorgeixi d'aquesta COP els ajudi a aconseguir-ho.