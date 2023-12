Una urna en un col·legi electoral. Foto: Europa Press

El vot en contra de la nova proposta de Constitució xilena, amb un marcat caràcter conservador , s'ha imposat al plebiscit celebrat el passat diumenge 17 de desembre amb un 55,76% de vots (6.860.719) , segons dades oficials.

El Servei Electoral de Xile (Servel) ha informat també que l' a favor ha aconseguit un 44,24% (5.443.201 vots).

Amb una participació del 84,46%, també es van emetre 480.717 vots nuls (3,69%) i 169.917 vots en blanc (1,31%).

Aquesta negativa és la segona vegada que l'electorat xilè rebutja un projecte de Constitució després de la desfeta política que va suposar per al Govern del president Gabriel Boric la derrota del text plantejat el 4 de setembre del 2022, aleshores de tendència progressista.

Per la seva banda, el mandatari xilè ha assegurat que el procés constituent queda "tancat", tal com havien advertit prèviament en cas que tornés a sortir derrotada la proposta per substituir la Constitució del 1980, redactada sota el mandat del dictador Augusto Pinochet .