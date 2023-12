Un vaixell passa pel Canal de Suez. Foto. Europa Press

Els assalts que algunes embarcarcacions que circulen a prop del Canal de Suez pateixen ha portat diverses companyies a intentar evitar la zona. L'últim, segons ha publicat l'agència Reuters, ha estat contra un vaixell cisterna noruec en què viatjaven almenys 25 persones.

Segons funcionaris nord-americans citats per l'agència, l'atac ha tingut lloc en territori iemenita controlat pel moviment hutí, alineat amb l'Iran.

L'embarcació, que portava olis vegetals i que anava cap a l'illa del Reunió, va ser objecte d'un atac amb múltiples projectils. Per sort, ningú de la tripulació va resultar feridom, encara que el tanc d'aigua va patir danys.

L'augment d'incidents que afecten les embarcacions de transport marítim a la zona ha portat diversos conglomerats del sector a modificar les rutes, i ha optat per evitar el Canal de Suez, per on transita el 10% dels contenidors marítims a nivell mundial.

Alguns són els grups Maersk i Hapag-Lloyd, que van anunciar la suspensió temporal de la navegació pel canal de Suez i el mar Roig. Aquesta decisió es va prendre després que diversos vaixells fossin objecte d'atacs els últims dies a prop de les costes del Iemen. Altres conglomerats, incloent MSC i CMA CGM, també van donar suport a la mesura.