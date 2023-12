Donald Trump / @EP

El Tribunal Suprem de Colorado (EUA) ha exclòs aquest dimarts l'expresident nord-americà Donald Trump de les primàries presidencials de cara a les eleccions a la Casa Blanca del 2024, perquè considera que no és un candidat presidencial elegible a causa del seu paper en l'assalt al Capitoli.

Els jutges, que s'han emparat a la Catorzena Esmena --que prohibeix qualsevol persona que hagi jurat la Constitució i participat en una insurrecció tornar a ocupar un càrrec públic--, han pres aquesta decisió amb quatre vots a favor i tres en contra . La sentència quedarà en suspens fins al 4 de gener, en estar pendent d'apel·lació, un dia abans de la data límit per a la certificació de les primàries de l'estat.

"Com que està desqualificat, seria un acte il·lícit segons el Codi Electoral que la secretària d'Estat de Colorado l'inclogués com a candidat a les primàries presidencials", ha dit el tribunal, que ha apuntat a la "prohibició insurreccional" de la Constitució federal i han conclòs que aquesta mesura s'aplica a la presidència.

Després d'això, la secretària d'Estat de Colorado, Jenna Griswold, ha promès complir amb la decisió del tribunal estatal i s'ha mostrat en desacord amb les fallades dels jutges dissidents, afegint que no creu que "sigui impossible" desqualificar un candidat de les primàries presidencials segons declaracions realitzades a la cadena de televisió nord-americana CNN.

"La meva feina com a secretària d'Estat és assegurar que només apareguin candidats qualificats a les nostres paperetes de vot. Per descomptat, acataré qualsevol decisió judicial (...) No estic d'acord amb la dissidència, però en última instància depèn dels sistemes judicials" , ha afirmat, mentre que ha assenyalat que Trump "va incitar a la insurrecció i correspon a un tribunal determinar si això el desqualifica per seguir ocupant càrrecs sota la Constitució".

INVOLUCRACIÓ A LA INSURRECIÓ

A més, els jutges han assenyalat que l'atac del 6 de gener del 2021 al Capitoli dels Estats Units ha estat una insurrecció, que Trump s'hi "hi va involucrar" i que el discurs de l'exmandatari "incitant la multitud" d'aquell dia "no estava protegit per la Primera Esmena".

En determinar que Trump va participar en una insurrecció, el tribunal de Colorado ha dit que hi ha "proves substancials" que l'expresident estava "seient les bases per a una afirmació que les eleccions van estar arreglades" abans de la contesa presidencial del novembre. Segons han indicat, l'exdirigent "ha continuat avivant les flames de la ira dels seus seguidors, que ell mateix havia encès" en fer afirmacions falses sobre la integritat de les eleccions.

Aquesta decisió s'aplica únicament a l'estat de Colorado, però podria afectar la seva campanya presidencial del 2024, en què parteix com a favorit del Partit Republicà malgrat les diferents cites judicials que té programades. És la primera vegada que un tribunal determina que un president no pot tornar a la Casa Blanca per la conducta.

Amb aquest dictamen es revoca una decisió anterior d'un tribunal inferior que assenyalava que la "prohibició insurreccional" de la Constitució no incloïa la Presidència. Aleshores, la jutgessa Sarah Wallace del tribunal del districte de Denver (Colorado) que va rebutjar la inhabilitació de Trump amb aquest argument.

Per part seva, equip de campanya de Trump ha asseverat que "presentarà ràpidament una apel·lació davant el Tribunal Suprem del país i "una sol·licitud simultània per suspendre aquesta decisió profundament antidemocràtica". "Tenim plena confiança que el Suprem falli ràpidament al nostre favor i finalment posi fi a aquestes demandes antinord-americanes", ha declarat el portaveu de campanya, Steven Cheung.

L'exmandatari ha considerat que es tracta d'"un dia trist" per al país i ha asseverat que el fiscal especial "de mala mort", Jack Smith, ha estat col·locat "per tacar" la seva "reputació amb fins electorals ". Anteriorment, va negar haver actuat malament respecte al 6 de gener i va considerar que les demandes de la Catorzena Esmena són un abús de procés legal.

El portaveu de la Cambra de Representants, el reconegut trumpista Mike Johnson, ha asseverat que aquesta decisió no és "més que un atac partidista tot just simulat" i ha mostrat la seva confiança al Suprem perquè "deixi de banda aquesta decisió imprudent i permeti que el poble nord-americà decideixi qui serà el proper president”.

"Independentment de la seva afiliació política, a cada ciutadà registrat per votar no se li han de negar el dret de recolzar el nostre expresident i l'individu que lidera totes les enquestes de les primàries republicanes", ha manifestat a través del seu perfil a la xarxa social X, anteriorment coneguda com a Twitter.

En l'hipotètic cas que sigui condemnat i, per alguna raó, no es pugui autoindultar, no seria l'únic a portar la candidatura entre reixes. El 1920, el socialista Eugene Debs es va postular per a la Presidència des de la seva cel·la.