La vicepresidenta de la Comissió Europea responsable de Competència, Margrethe Vestager / @EP

La Comissió Europea ha anunciat aquest dimecres que les plataformes de pornografia en línia ' Pornhub ', ' Stripchat ' i ' XVideos ' s'hauran de sotmetre a les normes de control més estrictes de la nova Llei de Serveis Digitals per evitar pràctiques abusives de les companyies més grans a la xarxa.

Brussel·les les considera com a "plataformes molt grans" perquè superen el llindar d'almenys 45 milions d'usuaris mensuals de mitjana a la Unió Europea , cosa que a la pràctica suposa que hauran de complir els estàndards més estrictes, per exemple a l'hora de verificar l'edat de l'usuari i la presa de mesures per suprimir continguts il·legals.

La vicepresidenta de la Comissió Europea responsable de Competència, Margrethe Vestager, ha celebrat en un comunicat que aquesta decisió permetrà "un escrutini més gran i responsabilitat" de les tres plataformes sobre els seus algorismes i processos. La nova normativa comunitària, sosté la liberal danesa, “és una eina essencial per garantir que la tecnologia respecti els Drets fonamentals dels europeus”.

Aquesta és la segona decisió que pren Brussel·les en aquesta línia, després d'establir l'abril passat una primera llista de 19 grans plataformes digitals i motors de cerca --entre ells Tiktok, Twitter, Amazon, Facebook i Google -- que han d'informar amb més transparència dels sistemes algorísmics que apliquen i complir la resta d'obligacions de la normativa comunitària.

A partir de la seva identificació, les tres plataformes de pornografia en línia tindran ara un termini de quatre mesos per adequar-se a la nova legislació europea per la qual hauran d'avaluar i mitigar els riscos sistèmics i proporcionar eines sòlides de moderació de continguts.

Així, per exemple, hauran de redissenyar els seus sistemes per garantir un nivell de privadesa, protecció i seguretat dels menors; tindran prohibits la publicitat personalitzada i la basada en perfils per a menors; i hauran de presentar a Brussel·les informes de riscos específics (com els efectes negatius a la salut mental).

També hauran de prendre mesures contra la difusió de bulls i continguts il·legals a les seves plataformes i oferir eines fàcils als mateixos usuaris per denunciar aquest tipus de continguts.

Una altra de les claus és que hauran de detectar, analitzar i mitigar una àmplia gamma de riscos sistèmics, des de la manera com els continguts il·legals i la desinformació poden amplificar-se a través dels seus serveis fins a les repercussions en la llibertat d'expressió i la llibertat de els mitjans de comunicació.