Islàndia / @EP

L'erupció del volcà al sud-oest d' Islàndia s'ha mantingut estable les últimes hores, amb el flux de lava limitat ja a llocs molt concrets de l'esquerda de gairebé quatre quilòmetres de llarg que es va obrir en un primer moment.

La lava flueix principalment per dos respiradors, encara que les autoritats locals no descarten que es pugui incrementar l'activitat en el futur o que fins i tot es puguin obrir nous focus, per la qual cosa mantenen activades totes les alertes.

La localitat de Grindavík seguirà evacuada almenys fins al 28 de desembre, d'acord amb les mesures adoptades aquest dimarts i que, en principi, anticipen talls encara més duradors a tota la zona, que roman inaccessible.

La policia, de fet, ha demanat a la gent que no acudeixi a la zona de l'erupció , després que dimarts a la nit els serveis d'emergència es veiessin obligats a intervenir per rescatar un home que havia creuat les barreres de seguretat i posat en risc la vida, segons la cadena RUV.