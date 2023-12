El conflicte Israel-Hamas ha esclatat el 2023. Foto: Europa Press

L'any ha estat marcat pels conflictes bèl·lics; si l'any passat començava la Guerra d'Ucraïna, amb la invasió del president rus Vladimir Putin a principis del mes de febrer, el conflicte és lluny d'acabar.

Tot i això, el conflicte bèl·lic que ocupa més espai mediàtic és la guerra entre Israel i Hamàs, que va començar el 7 d'octubre passat i que s'ha cobrat la vida de desenes de milers de persones.

El conflicte va esclatar després d'un atac del grup islàmic mentre un grup d'israelians celebraven la festa de Sucot.

Tot i els molts intents per aturar la guerra (fins i tot hi ha hagut dies d'alto el foc per facilitar l'arribada d'ajuda humanitària), els atacs continuen. És el darrer episodi d'un conflicte que es remunta a mitjan segle passat.

TERRATRÈMOLS: EL MÓN TREMBLA A TURQUIA, SÍRIA I MARROC

Aquest any també hem viscut tragèdies per fenòmens sísmics a moltes parts del planeta, però els més tràgics han estat els que es van donar a la frontera entre Síria i Turquia i més recentment al Marroc.

A Síria i Turquia els morts es van comptar per desenes de milers, amb una devastació enorme també en edificis, mentre que el nombre de persones mortes al Marroc va ser sensiblement inferior.

HURACÀ MILEI

A nivell polític, pocs noms han significat un gir tan gran com el de Javier Milei. El controvertit líder de La Libertad Avanza va ser qui més suports va obtenir a la primera volta de les eleccions presidencials, però no li va ser suficient per convertir-se en president de l'Argentina.

Tot i això, a mitjans de novembre es va imposar a la segona volta dels comicis a Javier Massa i va prendre possessió del càrrec el dia 12 de desembre passat.

LA COP28, UN ABANS I UN DESPRÉS PER ALS COMBUSTIBLES FÒSSILS?

També recentment ha acabat la COP28, la reunió d'estats de tot el món amb l'objectiu de lluitar contra el canvi climàtic a l'agenda.

Tot i que les jornades es van anar succeint sense que semblés que s'arribés a millores destacables, a última hora del darrer dia va arribar l'esperat acord.

Com passa habitualment després d'aquestes cites, cal veure si els compromisos adquirits es converteixen en una realitat, passant de ser únicament paraules i declaracions d'intencions.

ADÉU A KISSINGER, FIGURA CLAU LA GUERRA FREDA

La política i el món de les relacions internacionals han perdut, aquest 2023, una figura sense la qual no es pot entendre la segona meitat del segle XX: Henry Kissinger.

Nascut a Alemanya, l'exsecretari del Departament d'Estat dels Estats Units va morir als 100 anys el mes de novembre passat al seu domicili de Connecticut.

REGULACIÓ DE LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

Una altra qüestió que marca (i marcarà) l'agenda tecnològica de tot el món és la primera legislació de la intel·ligència artificial.

Ha estat la Unió Europea qui, a principis d'aquest mes, va voler posar els primers vedats a aquesta eina, de present però també de futur.

Aquest fet col·loca la UE a l'avantguarda mundial, superant gegants com els Estats Units, la Xina i el Regne Unit a la carrera per la seva regulació i el seu ús.

L'EXPEDICIÓ AL TITANIC ACABA A TRAGÈDIA

Finalment, una de les notícies que més interès va generar va ser l'expedició de l'empresa OceanGate Expeditions, amb un submarí que volia visitar les restes del Titanic, enfonsades a l'Oceà Atlàntic.

El submarí Tità, amb 5 persones a bord, va deixar de respondre als senyals dilluns passat 19 de juny i dies més tard la Guàrdia Costanera dels Estats Units va confirmar que havia trobat restes del vehicle i la mort de tots els seus tripulants.