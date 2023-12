Milei ha anunciat les primeres mesures. Foto: Europa Press

El president d'Argentina, Javier Milei, ha anunciat un Decret de Necessitat i Urgència (DNU) que elimina nombroses lleis i normes per desregular l'economia i permetre la privatització d'empreses públiques .

"Avui és un dia històric per al nostre país. Després de dècades de fracassos, empobriment, decadència i anomia avui comencem formalment el camí de la reconstrucció", ha assegurat Milei durant un discurs televisat.

El DNU conté 366 articles encaminats a "destrabar la bastida jurídica i institucional opressor " i en el seu primer article declara "l' emergència pública en matèria econòmica, financera, fiscal, administrativa, previsional, tarifària, sanitària i social fins al 31 de desembre de 2025", segons ha publicat l'agència de notícies Télam.

El "pla d'estabilització de xoc" modificarà el marc regulador de la medicina prepaga i d'obres socials i eliminarà algunes de les lleis que en regulen el funcionament, igual que passarà amb el sector de la indústria prepaga, les empreses farmacèutiques, el sector turístic , registre automotor, clubs de futbol, llei de terres, la modificació del codi civil i comercial, i la secció total o parcial del paquet accionari d'Aerolíneas Argentinas.

Pel que fa a les empreses públiques, el mandatari ha anunciat l'eliminació de la normativa que n'impedeix la privatització i les transformarà en societats anònimes com a pas previ a la venda; també es reformaran les lleis laborals per "facilitar el procés de generació d'ocupació genuïna".

Així mateix, el Govern promourà "un sistema econòmic basat en decisions lliures" mitjançant la "desregulació del comerç, els serveis i la indústria a tot el territori nacional", raó per la qual ha deixat "sense efecte" qualsevol restricció sobre l'oferta de béns i serveis i les normes que "distorsionin els preus de mercat, impedeixin la lliure iniciativa privada o evitin la interacció espontània de l'oferta i de la demanda".

Abans del discurs de Milei, milers d'argentins s'han concentrat a la Plaça de Maig de Buenos Aires, vigilats per una forta presència policial, per protestar per les últimes mesures anunciades que busquen retallar dràsticament la despesa pública.