Almenys deu persones han mort i més de 20 han resultat ferides, nou de caràcter greu, en un tiroteig aquest dijous en una facultat del centre de Praga, segons han informat els serveis d'emergència locals, que també han confirmat la mort del presumpte tirador, que hauria actuat sol.

L'atac ha tingut lloc a la facultat d'Arts de la Universitat Carolina, a la plaça Jan Palach, i s'ha acordonat la zona. La policia ha anunciat per les xarxes socials l'evacuació de l'edifici, un procediment lent perquè alguns estudiants s'havien tancat per evitar el tirador.

El primer ministre, Petr Fiala, ha cancel·lat la seva agenda oficial pels "tràgics esdeveniments" d'aquest dijous i ha demanat a tots els ciutadans que segueixin les recomanacions de la policia, una crida que també ha fet el ministre d'Interior, Vit Rakusan, que anirà a la zona.

Rakusan ha especificat en unes declaracions a la televisió pública que no hi ha cap perill immediat per a la població després de la neutralització de l'únic sospitós.