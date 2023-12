Operació policial a Praga per un tiroteig en una facultat

El cap de la Policia de República Txeca, Martin Vondrasek, ha informat aquest dijous que almenys 15 persones han mort i almenys 24 han resultat ferides a l'últim balanç després d'un tiroteig perpetrat en una facultat del centre de Praga.



L'atac ha tingut lloc a la facultat d'Arts de la Universitat Carolina, situat a la plaça de Jan Palach, i ha implicat el tancament de les zones limítrofes. La policia ha anunciat a les xarxes socials l'evacuació de tot l'edifici.



El cap de la policia de la República Txeca, Martin Vondrasek (i) i el ministre de l'Interior Vit Rakusan parlen als mitjans a prop de la facultat d'Arts al centre de Praga, on hi ha hagut un tiroteig.



Segons ha detallat Vondrasek en una roda de premsa, la policia va rebre informació sobre les 12.45 hores (hora local) sobre un jove de 24 anys, natural de la localitat txeca de Houston, que viatjava cap a Praga amb la intenció de treure's la vida, segons ha recollit la cadena CT24.



Més tard, la Policia va rebre un altre avís sobre un mort a la localitat de Houston. "Aviat vam descobrir que era el pare del sospitós", ha explicat, tot afegint que l'autor del tiroteig, que hauria actuat en solitari, és estudiant de la universitat i que tenia programada una xerrada en un edifici del campus.



Vondrasek ha explicat a més que el sospitós, que s'hauria suïcidat, si bé sembla que la policia també va utilitzar les armes reglamentàries per neutralitzar-lo, s'ha inspirat "en un succés similar a l'estranger".



Per part seva, el ministre de l'Interior, Vít Rakusan, ha descartat que el tiroteig estigui relacionat amb el terrorisme internacional i ha indicat que el sospitós no tenia antecedents penals. "Era propietari legal d'armes", ha afegit.



El primer ministre txec, Petr Fiala, ha expressat el seu condol als familiars i amics dels morts durant un discurs a la nació en què ha asseverat que "s'han perdut moltes vides, la majoria joves, de manera completament innecessària", segons ha recollit l?agència de notícies Ceske Noviny.



"No hi ha justificació per a aquest horrible acte. Com molts de vostès, sento profunda tristesa i disgust davant aquesta violència repugnant", ha dit, afegint que les autoritats tenen la situació "sota control", i per això els ciutadans "no corren cap perill ".



Prèviament, Fiala havia anunciat la cancel·lació de la seva agenda oficial a la ciutat d'Olomouc i la seva tornada a la capital davant els "tràgics esdeveniments" d'aquest dijous i havia demanat als ciutadans seguir les recomanacions de la policia.



El president de la República Txeca, Petr Pavel, que ha tornat al país d'urgència d'un viatge de negocis des de França, també ha donat el condol als familiars i amics de les víctimes en un missatge a la xarxa social X.



Després de l'evacuació de l'edifici, els agents han fet una recerca exhaustiva per identificar possibles artefactes explosius, tot i que han tancat l'operació en no localitzar res sospitós. La policia ha instat la població a no difondre vídeos o informació no verificada.