Foto: Instagram

Un grup d'activistes vinculats a col·lectius ecologistes i de solidaritat amb Palestina han ruixat aquest divendres al matí amb pintura la façana de l'Ajuntament de Lisboa i han penjat la bandera palestina, acusant l'alcalde, Carlos Moedas, de ser "còmplice" d'accions equiparables al "genocidi".

Les organitzacions Col·lectiu d'Alliberament de Palestina, Climàxim i Vaga Climàtica Estudiantil de Lisboa han reivindicat l'acció en un comunicat conjunt on recullen algunes de les declaracions i iniciatives de Moedas que, al seu parer, evidenciarien la connivència de l'edil conservador amb les polítiques israelians, informa l'agència Lusa.

Consideren que els posicionaments de l'alcalde justifiquen una "neteja ètnica" com la que s'estaria produint a la Franja de Gaza, on més de 20.000 persones han mort per l'ofensiva militar israeliana, iniciada com a resposta als atemptats perpetrats per Hamàs el 7 d'octubre i que van deixar alhora 1.200 morts.