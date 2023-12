Un instant de la reunió del CES.- EP

El Govern d'Andorra apujarà el salari mínim interprofessional un 7% el 2024, per la qual cosa quedarà situat a 1.376,27 euros mensuals.

La decisió l'ha comunicada divendres la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, durant la reunió del Consell Econòmic i Social (CES), segons informa el Govern andorrà en un comunicat.

El comunicat destaca que el 7% suposa un increment de "més de dos punts percentuals" per sobre de l'IPC, ja que les darreres previsions situen l'índex de preus de consum per sota del 5%.

D'altra banda, la ministra també ha anunciat la voluntat del Govern del Principat de regular els increments salarials per a tots els salaris del sector privat per sobre del mínim per “mantenir el poder adquisitiu dels ciutadans”.

Marsol ha remarcat també la voluntat de regular els increments, "especialment" entre el salari mínim i el mitjà, amb el màxim consens de totes les forces parlamentàries, arreplega el comunicat.

De fet, la ministra ha explicat que les converses "ja han començat" i es preveu que s'intensifiquin a partir de la setmana que ve, apunta la nota de premsa.

Patronal i sindicats

La decisió s'ha pres després que patronal i sindicats han comunicat al CES “que no han pactat cap acord”.

Després de l'última reunió entre patronal i sindicats, les dues parts van anunciar la impossibilitat d'arribar a un acord a causa de la introducció de la tretzena paga.

El gerent de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Iago Andreu, ha manifestat que introduir la tretzena paga obligatòria per a totes les empreses portaria moltes entitats "a ser inviables".

Per la seva banda, la Unió Sindical d'Andorra (USdA) considera "condició sine qua non" la tretzena paga i incrementar els sous amb l'IPC perquè el cost de la vida s'ha encarit a tot el món, segons les paraules a la sortida de la darrera reunió.