Diari The New York Times, recurs / EP

Aquest dimecres The New York Times ha arruïnat el Nadal al creador de ChatGPT, OpenAI, i al seu patrocinador principal, Microsoft, amb una demanda federal per infracció de drets d'autor, iniciant una batalla legal que podria frenar la tecnologia emergent.

Presentada al tribunal de districte de Manhattan, la demanda al·lega que OpenAI i Microsoft van utilitzar "milions" d'articles protegits per drets d'autor per crear productes d'intel·ligència artificial que competeixen amb la capacitat el diari per brindar aquest servei i l'amenacen.

“A través de Bing Chat de Microsoft (recentment rebatejat com a “Copilot”) i ChatGPT d'OpenAI, els acusats busquen aprofitar-se de l'enorme inversió del Times en el seu periodisme fent-lo servir per crear productes substituts sense permís ni pagament”, afirma la demanda .

La querella del Times, la primera d'una important organització de mitjans contra OpenAI i Microsoft, busca ser compensada amb danys i perjudicis no especificats i vol que el tribunal ordeni la “destrucció” de tots els GPT i els “models de llenguatge gran” que van ser entrenats utilitzant la seva feina.

El diari "busca responsabilitzar-los pels milers de milions de dòlars en danys legals i reals", diu la denúncia.

OpenAI i Microsoft encara han de respondre a la demanda.

La denúncia al·lega que OpenAI i els productes d'intel·ligència artificial de Microsoft van utilitzar articles propietaris en les seves respostes i van desviar el trànsit que altrament aniria a les propietats web del Times, privant l'empresa d'ingressos per publicitat, llicències i subscripcions.

L'equip legal del Times va citar múltiples exemples en què ChatGPT va regurgitar els seus articles “textualment”, inclosa una llarga investigació d'Apple i la indústria del taxi de la ciutat de Nova York.

"El periodisme del Times és la feina de milers de periodistes, l'ocupació dels quals costa centenars de milions de dòlars a l'any", diu el Times en la seva denúncia. "Els acusats han evitat efectivament gastar els milers de milions de dòlars que The Times va invertir en la creació d'aquesta obra en prendre-la sense permís ni compensació", afegeix.

Si bé la matriu d'OpenAI és una empresa sense ànim de lucre, Microsoft ha invertit 13 mil milions de dòlars en una subsidiària amb fins de lucre. S'espera que OpenAI estigui valorat en més de 80 mil milions de dòlars en acabar una venda d'accions molt esperada.

La demanda es va presentar després de mesos de negociacions entre les empreses que no van aconseguir arribar a un acord, segons el Times.

És l'últim esclat d'una reacció creixent per part dels mitjans de comunicació, autors i altres creatius a mesura que els gegants tecnològics utilitzen quantitats infinites de dades d'Internet per "entrenar" els seus models d'intel·ligència artificial. Els crítics temen que l'apogeu dels chatbots i altres eines d'intel·ligència artificial erosioni encara més els ingressos dins del sector del periodisme en dificultats, o fins i tot aconsegueixi que els treballs creatius quedin obsolets.