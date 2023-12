Jacques Delors - Imatge de Wikipedia

L'expresident de la Comissió Europea, Jacques Delors, descrit com a arquitecte de la UE moderna, ha mort als 98 anys, ha anunciat la seva filla.

Delors va ajudar a crear el mercat únic que permetia la lliure circulació de persones, béns i serveis dins del bloc comunitari, contribuint a enderrocar unes fronteres que, a partir d'aquell moment, van deixar de tenir importància.

Delors, que va ocupar el càrrec del 1985 al 1995, també va establir les bases per a la moneda única europea, l'euro. Però per a aquells escèptics sobre la integració europea, especialment al Regne Unit, va ser molt criticat en ser vist com un símbol de la intromissió de Brussel·les.

La filla de Delors, Martine Aubry, va dir que havia mort mentre dormia dimecres al matí a casa seva a París.

El president francès, Emmanuel Macron, ha elogiat Delors, que també va ser ministre de Finances francès entre 1981 i 1984, com un "estadista amb una destinació francesa" i "artesà inesgotable de la nostra Europa". "El seu compromís, els seus ideals i la rectitud sempre ens inspiraran", ha afirmat. "Saludo la seva obra i la seva memòria i comparteixo el dolor dels seus éssers estimats", ha conclòs en el seu missatge.

Delors va ocupar tres mandats com a president de la Comissió Europea, convertint-se en el líder europeu que més ha durat al càrrec.

La seva successora i actual presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha afirmat que era “un visionari que va fer la nostra Europa més forta”.

El president del Consell Europeu, Charles Michel, ho ha descrit com un "gran francès i un gran europeu" que havia "entrat a la història com un dels constructors de la nostra Europa".

Delors, socialista francès, creia fermament en la integració de la postguerra. A més del mercat únic i l'euro, el mandat al capdavant de la UE també va veure la creació de l'acord Schengen per a viatges i el programa Erasmus per a intercanvis d'estudiants.

Tot i això, es va convertir en un enemic per als que estaven en contra de la integració. Margaret Thatcher va descriure l'informe Delors del 1989 que demanava una unió econòmica i monetària com a inacceptable, perquè arrabassaria moltes polítiques econòmiques de les mans del Parlament britànic.

En deixar el càrrec el 1995, Delors va declinar presentar-se a la presidència francesa, tot i tenir un enorme avantatge a les enquestes.

Es va mantenir fidel als seus ideals federalistes. Més recentment, va advertir sobre els perills del populisme a Europa i va demanar mesures audaços després del Brexit.