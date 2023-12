Un home ha estat rescatat després de passar una setmana atrapat dins del seu camió amb què havia patit un accident caient des d' un pont sobre un rierol.

El conductor, que ha estat vist per dos pescadors que eren a la zona, es va estavellar el 20 de desembre passat i s'havia quedat atrapat sense poder arribar al telèfon, però ha pogut sobreviure bevent aigua de pluja, segons informa ABC News .

"Francament, és un miracle que estigui viu ", ha assegurat el sergent portaveu de la Policia estatal d'Indiana, Glen Fifield, després que el conductor de 27 anys fos alliberat del camió amb ferides greus que potencialment posaven en perill la seva vida.

Els dos pescadors estaven explorant Salt Creek a Portage a la recerca de llocs per pescar quan van veure un vehicle parcialment a la riera sota el pas elevat de la I94.

"Vaig mirar a dins i vaig moure la bossa d'aire blanca i hi havia un cos allà", ha relatat un dels pescadors als periodistes i ha afegit que "hi vaig anar a tocar i ell es va girar. Gairebé em mata perquè va ser una mica impactant, però ell era viu i estava molt feliç de veure'ns. No havia vist mai un alleujament com aquest».

El segon pescador va ser el que va trucar al número d'emergència i tots dos van estar esperant amb l'accidentat que els va mostrar la gratitud.

Després de l'arribada dels serveis d'emergència i un rescat llarg i desafiant a causa de la ubicació de l'accident, el conductor va ser tret del camió i traslladat amb avió al Memorial Hospital a South Bend per rebre tractament.

El Memorial Hospital ha dit en un comunicat que l'accidentat es manté en estat crític i ha compartit aquest missatge en nom seu. "No importa com de difícils es posin les coses, hi ha una llum al final del túnel, a vegades de la manera menys esperada", assegura el text.

La víctima conduïa una camioneta Dodge Ram 2016 en direcció oest per la I-94 quan, per raons actualment desconegudes, va sortir de la carretera, va saltar una barana protectora i es va bolcar a la riera, segons la policia. Fifield ha afegit que no tenia coneixement que s'hagués presentat cap informe de persona desapareguda per al conductor.