Un colossal sisme, amb una magnitud preliminar de 7,6, va sacsejar la regió central del Japó aquest dilluns desencadenant una advertència de tsunami i notificacions als habitants perquè abandonessin la zona.

Una maror del voltant d'un metre d'alçada va colpejar segments de la costa al llarg del Mar del Japó , anticipant-se a una onada més significativa, segons va informar la cadena de televisió pública NHK .

Un terratrèmol de magnitud 7 a l'escala de Richter és considerat com un terratrèmol important. Aquests esdeveniments sísmics tenen el potencial de causar danys significatius, especialment en àrees poblades. L'escala de Richter mesura l'energia alliberada per un terratrèmol, i cada augment d'un punt a l'escala representa un augment d'aproximadament 32 vegades a l'amplitud de les ones sísmiques. Així que un terratrèmol de magnitud 7 allibera molta més energia que un de magnitud 6. Poden provocar danys estructurals en edificacions i altres infraestructures, a més de representar riscos considerables per a la seguretat de les persones a la zona afectada.

L'Agència Meteorològica del Japó va emetre alertes de tsunami per a les prefectures costaneres d'Ishikawa, Niigata i Toyama.