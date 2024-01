Jeffrey Epstein / @EP

Loretta Preska té planejat revelar la llista de més de 150 persones vinculades al pederasta Jeffrey Epstein . La jutge de Nova York va prendre la decisió a mitjans del mes passat en resposta a la insistent sol·licitud realitzada pel diari Miami Herald . El document estava programat per fer-se públic a partir de l'1 de gener, dia festiu, per la qual cosa aquest mateix dimarts es podria revelar.

Aquesta llista proporcionarà els noms de més de 150 persones que van tenir connexions amb l'inversor i milionari nord-americà , que es va suïcidar a la seva cel·la de Manhattan a l'agost del 2019 mentre esperava judici per trànsit sexual. S'espera que la llista inclogui noms d'actors, artistes, polítics o membres de la reialesa europea.

La Jutgessa Loretta Preska ha guanyat una reputació les últimes dècades per la seva tenacitat i habilitat en casos civils i penals de renom que han captat l'atenció mundial. Sense anar més lluny, el 8 de setembre passat va emetre una sentència històrica en condemnar l' Argentina a pagar una indemnització de 16.000 milions de dòlars a antics accionistes de la petroliera YPF . Aquesta empresa va ser expropiada de manera irregular pel Govern de Cristina Fernández de Kirchner el 2012.

La jutge de Nova York ha demostrat en sentències prèvies la disposició a facilitar l'accés dels mitjans a documentació confidencial. Loretto Preska, que aquesta setmana celebra el seu 75 aniversari, és llicenciada en lleis per la Universitat de Fordham a Nova York. Va ser nominada com a magistrada pel president George Bush (pare) i posteriorment confirmada per George Bush (fill) per integrar-se a la Cort Suprema de Justícia.

Preska va permetre l'accés dels mitjans a un acord judicial del 1998 signat per Donald Trump. En aquest acord es va revelar que l?expresident dels Estats Units va acordar el pagament de 1.350 milions de dòlars per tancar les demandes d?explotació laboral presentades per obrers polonesos empleats per la seva empresa immobiliària.

A més, la jutgessa va obligar la Reserva Federal dels Estats Units a divulgar els noms dels beneficiaris del rescat financer durant la crisi econòmica i financera mundial passada, en resposta a la sol·licitud de l'agència de notícies Bloomberg.