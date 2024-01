Edifici derruït per un terratrèmol al Japó. Foto: Europa Press

El Japó ha registrat una nova rèplica de magnitud 4,9 del terratrèmol a la prefectura d'Ishikawa , situada a la costa occidental, només 2 dies després que un sisme es cobrés la vida de més de 60 persones i provoqués nombrosos danys en edificis.

Aquest nou terratrèmol ha tingut lloc aquest dimecres 3 de gener cap a les 10.54 hores (2.54 hora peninsular espanyola) a uns 12 quilòmetres de profunditat, sense que s'hagi activat cap alerta de tsunami. Des del dia de Cap d'Any, quan va tenir lloc el terratrèmol, s'han produït 448 sismes, segons ha informat l'Agència Meteorològica nipona.

L'organisme ha assenyalat que l'activitat sísmica continua a la prefectura d'Ishiwaka, on hi ha un risc més gran d'esfondraments de cases i lliscaments de terra, per la qual cosa ha demanat a la població que pari atenció a futures tremolors ia les inclemències meteorològiques.

Les autoritats japoneses continuen amb les tasques de recerca i rescat de persones desaparegudes i fins ara han confirmat la mort de 64 persones, la majoria a les ciutats de Wajima i Suzu. A més, hi ha un total de 300 persones ferides a l'esmentada prefectura, de les quals unes 22 es troben en estat greu.

El terratrèmol va tenir el seu epicentre a uns 30 quilòmetres al nord-oest de Wajima i una profunditat de 16 quilòmetres, va desencadenar una inusual alerta de tsunami important, encara que dimarts al matí tots els avisos havien estat aixecats. Tot i això, l'Agència Meteorològica japonesa va encoratjar la població d'àrees afectades que s'abstinguessin d'aproximar-se al mar.