Al menys 20 persones han mort i diverses més han resultat ferides després de 2 explosions registrades prop d'un cementiri a la província de Kermán (al sud de l'Iran) on està enterrat Qasem Soleimani, cap de la Força Quds de la Guàrdia Revolucionària mort en un bombardeig executat pels Estats Units a gener de 2020 a la capital de l'Iraq, Bagdad.

Segons les informacions recollides per l'agència Tasnim, les explosions han tingut lloc a prop del Jardí dels Màrtirs i de la mesquita Sahib al-Zaman.

Les forces de seguretat han reforçat la seva presència a la zona, on també s'han desplaçat nombroses ambulàncies per evacuar els ferits, sense que les autoritats iranianes hagin donat fins ara un balanç o s'hagin pronunciat sobre les causes de l'incident.

Durant els darrers dies s'han celebrat diversos actes pel quart aniversari de la mort de Soleimani, una de les víctimes d'un atac amb drones perpetrat pels Estats Units. Entre els morts també hi va haver Abu Mahdi al-Muhandis, llavors número 2 de les Forces de Mobilització Popular (FMP), una coalició de milícies progovernamentals iraquianes recolzades per l'Iran.