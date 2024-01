WAJIMA, 3 de gener de 2024 -- Aquesta fotografia feta el 3 de gener de 2024 mostra edificis danyats després dels terratrèmols a Wajima @ep

El balanç de morts pel terratrèmol de magnitud 7,6 a l'escala Richter registrat el dia de Cap d'Any a la prefectura d'Ishikawa, situada a la costa occidental del Japó, ha augmentat a 73, segons han confirmat aquest dimecres les autoritats del país .



La majoria de les víctimes han tingut lloc a la ciutat de Wajima, amb 39 morts, ia la ciutat de Suzu, amb 23. La resta de morts s'han registrat a Nanao, Anamizu, Noto, Hukui i Shika. Alhora, més d'una vintena de persones segueixen en estat greu, segons informacions de la cadena de televisió nipona NHK.



L'alcalde de Wajima, Shigeru Sakaguchi, ha assenyalat que durant les últimes hores s'ha confirmat la mort de set persones més a la zona, mentre que les autoritats locals d'Anamizu han alertat que sis persones segueixen en parador desconegut de moment.



Les autoritats del país han tornat a alertar que la xifra de morts podria ser superior pel fet que encara hi ha moltes persones atrapades entre la runa després de l'esfondrament de desenes de vivendes i han advertit que la situació podria empitjorar de cara als propers dies degut a les pluges.



Les contínues rèpliques, la runa a les carreteres i les vies danyades han obstaculitzat les operacions de rescat per trobar supervivents. El governador d'Ishikawa, Hiroshi Hase, ha indicat que les carreteres han estat tallades en àmplies zones a causa de despreniments de terra o esquerdes, mentre que al port de Suzu "múltiples" embarcacions han bolcat.



"Continuarem treballant àrduament per comprendre les necessitats sobre el terreny i seguir responent el millor que puguem, inclòs impulsar el lliurament de subministraments i assegurar la infraestructura. Atès que segueixen produint-se rèpliques, demanem a tots els ciutadans i residents de la prefectura que exerceixin la màxima vigilància", ha indicat a través del seu perfil a la xarxa social X, abans coneguda com a Twitter.



Aquest mateix dimecres, el Ministeri de Terres del Japó ha indicat en un comunicat que unes 100 hectàrees de la prefectura d'Ishikawa han patit inundacions davant l'augment del nivell del mar a causa del sisme.



El càlcul s'ha fet a partir d'imatges aèries obtingudes per un helicòpter dels serveis de rescat de la prefectura i mostra els efectes del fort sisme a les localitats de Suzu i Noto. Entre les zones més inundades hi ha el port d'Iida, a Suzu.



Per part seva, les autoritats sanitàries del país han anunciat que aquelles persones que s'han vist afectades pel terratrèmol podran accedir a medicaments indispensables sense la necessitat de comptar amb prescripció mèdica prèvia. Aquesta mesura s'aplicarà en aquells casos en què sigui especialment difícil accedir als centres de salut.



D'aquesta manera, els pacients podran contactar amb els metges per via telefònica per confirmar els detalls de les receptes i obtenir les medicines necessàries. En cas de no poder contactar amb els doctors i patir malalties cròniques, n'hi haurà prou de comptar amb aquests medicaments a l'historial.