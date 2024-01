El president dels Estats Units, Joe Biden @ep

Un grup de relators de l'ONU han expressat aquest dimecres la seva "alarma" per l'execució imminent d'un pres als Estats Units mitjançant la hipòxia de nitrogen, un mètode inèdit que implica privar el pres d'oxigen i que, segons els experts, pot equivaler a un tracte cruel i inhumà sobre el condemnat, equiparable fins i tot a la tortura.



Alabama sospesa utilitzar aquest sistema per executar Kenneth Eugene, condemnat per un assassinat perpetrat el 1988. Després de tres dècades al corredor de la mort, les autoritats tenen previst treure-li la vida el 25 de gener, encara que per ara no han aclarit tots els aspectes del protocol que suposadament utilitzaran.



Els relators de l'ONU han advertit de la manca de proves científiques que acreditin que el pres no patirà durant el procés. "Ens preocupa que la hipòxia de nitrogen derivi en una mort dolorosa i humiliant", han dit, en un comunicat conjunt amb què han demanat una paralització del procés almenys fins a examinar tots els detalls.



Així mateix, han recordat que els Estats Units han de complir les obligacions incloses a la Convenció contra la Tortura i han lamentat, en termes generals, que el país nord-americà segueixi aplicant la pena capital, en contra de la tendència abolicionista que existeix a nivell mundial. Segons l'ONG Amnistia Internacional, el 2022 van morir executades 18 persones.