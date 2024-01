Foto: EuropaPress

El grup terrorista Estat Islàmic ha reivindicat l'autoria del doble atemptat perpetrat dimecres a la ciutat iraniana de Kerman durant les commemoracions del quart aniversari de la mort del general Qasem Soleimani, abatut el 3 de gener del 2020 en un bombardeig dels Estats Units a l'Iraq .

Almenys 84 persones van morir i més de 280 van resultar ferides en aquest atac, atribuït inicialment a bombes activades per control remot però que, segons fonts citades per l'agència de notícies oficial IRNA, va ser en realitat obra de terroristes suïcides. Així ho han determinat els investigadors almenys en una de les explosions, després del visionat de les càmeres de la zona.

Les autoritats iranianes han promès una resposta contundent contra els seus responsables i l'Estat Islàmic ha assumit l'autoria en un comunicat divulgat aquest dijous pels seus canals de propaganda i recollit pel portal de vigilància d'informació gihadista SITE. En aquesta nota, el grup també assegura que va ser un atemptat suïcida.

Teheran, tot i això, ha evitat responsabilitzar cap grup per l'atemptat en les successives declaracions de les principals autoritats del país. Tampoc ho ha fet aquest dijous la Guàrdia Revolucionària, cos a què pertanyia Soleimani --liderava la Força Quds en el moment de la seva mort--, al·legant que aquest tipus d'incidents no serviran per augmentar la inestabilitat.

La Guàrdia Revolucionària ha assenyalat que es tracta d'una acció d'"enemics" que volen venjar-se de la veneració que professen els ciutadans cap a Soleimani, convertit aquests últims anys en un símbol de resistència i figura habitualment present en els discursos de dirigents, especialment per el paper que els Estats Units van tenir en l'atac que li va costar la vida.

En aquest sentit, la Guàrdia Revolucionària ha advocat per seguir "combatent el terrorisme" i ha avisat que l'atemptat "només reforçarà la unitat i la coherència davant de l'adversitat".