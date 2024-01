Vladimir Putin, Donald Trump i Joe Biden - FOTOMUNTATGE

Ja estem el 2024 i prepareu-vos, perquè vénen corbes. A Espanya tenim a l'horitzó les cites electorals de Galícia i Euskadi, a més de les eleccions al Parlament Europeu que se celebraran al juny, però no serem els únics que haurem d'acudir a les urnes. Aquest any serà clau per al futur amb comicis que podrien canviar el curs de la història mundial. Grans cites com les eleccions presidencials de Rússia i els Estats Units ens esperen el 2024, i seran el termòmetre perfecte per conèixer quin és el sentir de tots els ciutadans.

Les primeres eleccions rellevants per al tauler polític internacional es produiran a Taiwan aquest 13 de gener. La cursa d'aquest any per reemplaçar la presidenta Tsai Ing-wen –que no es postularà per renovar el càrrec– es produeix en un moment en què l'illa s'ha convertit en un punt clau en la disputa entre els Estats Units i la Xina. A la terna per obtenir la victòria hi ha tres candidats: William Lai Ching-te, el favorit i actual vicepresident, una figura que representaria el continuisme; Hsiao Bi-khim, un candidat amb una posició molt més dura amb Pequín i que podria empitjorar les relacions; i Hou Yu-ih, un home que no ha expressat clarament la seva posició respecte al conflicte amb la Xina i que, si fos elegit, podria ser un pont per acostar els dos països i allunyar Taiwan de Washington.

L'any continuarà mogut amb eleccions el 4 de febrer a El Salvador, on s'espera que Nayib Bukele revalidi el càrrec amb una àmplia majoria, però l'altra gran cita que pot ser clau per al tauler geopolític mundial són les eleccions presidencials de Rússia, que se celebraran el 17 de març. No hi ha cap candidat que esperi poder fer ombra a Vladímir Putin, però el suport que obtingui l'actual president rus per continuar governant serà clau per saber si la població ha vist amb bons ulls l'actuació de Moscou a la guerra d'Ucraïna.

La següent cita clau per a la geopolítica mundial són les eleccions presidencials mexicanes que se celebraran el proper 2 de juny i que suposaran el final de la presidència del polèmic Andrés Manuel López Obrador. Aquests comicis seran claus per al país i per a Llatinoamèrica, que podria veure com un altre gran Estat es passa a la dreta -com ha fet fa poc l'Argentina amb Milei- o es manté a l'esquerra recolzant la successora d'AMLO, Claudia Sheinbaum.

El proper procés electoral crucial per al planeta serà les eleccions al Parlament Europeu del 2024, on per primera vegada a la història es podria trencar el clàssic equilibri entre conservadors i socialdemòcrates i introduir una tercera força en discòrdia: la ultradreta. Des de la seva fundació, el club europeu s'ha mantingut amb l'equilibri entre els populars i els socialistes, que s'han repartit històricament totes les institucions. La previsible entrada de la ultradreta als òrgans de direcció de l'organització supraestatal marcarà un abans i un després que redefinirà la política interna de la UE i la seva relació amb el món.

L'any acabarà amb la gran cita electoral: les eleccions presidencials dels Estats Units, en què Joe Biden haurà de revalidar el càrrec contra un candidat del Partit Republicà que encara no ha estat elegit però que previsiblement serà Donald Trump. Sens dubte, són les eleccions més importants de l'any pel paper dels Estats Units al món i pel que poden suposar a la lògica interna del país. Les eleccions democràtiques anteriors, on es va produir el mateix duel que es replicarà el 2024, van suposar la pitjor fractura de la democràcia nord-americana de la història recent quan una torba de simpatitzants del mandatari republicà va prendre per la força el Capitoli per impedir la certificació del guanyador.

La majoria d'enquestes anticipen que Donald Trump tornarà a la Casa Blanca si es presenta contra Joe Biden. L'actual president - desgastat pel poc carisma que projecta- només tindria opcions de resistir si la carrera de Trump acabés interrompuda per algun dels casos judicials que l'han perseguit durant els últims anys, i sembla que els Estats Units tornaran a girar cap a l'excentricitat i l'any acabarà amb el multimilionari novament assegut al despatx oval.

Durant l'any també es produiran importants eleccions la data de les quals encara està per confirmar, com els comicis presidencials de Veneçuela. Nicolás Maduro encara no ha assegurat que es torni a presentar com a candidat, però totes les previsions apunten que ho farà i que possiblement, a través d'altres "eleccions" amb "màgia", aconsegueixi revalidar el càrrec.

De la mateixa manera, el president d'Ucraïna Volodimir Zelenski haurà de revalidar el càrrec en unes eleccions que s'haurien de produir aquest 2024. Tot i això, aquestes es podrien veure endarrerides, igual que les eleccions legislatives del 2023, per l'estat de guerra que pateix el país.

Comença la roda del 2024...