Policies a la presó de Guayaquil. Foto: Europa Press

El president d'Equador, Daniel Noboa, va decretar dilluns 8 de gener passat l' estat d'excepció davant la situació d'inseguretat que viu el país llatinoamericà amb l'objectiu que les Forces Armades intervinguin les presons sumides en una espiral de violència per l'activitat de "grups narcoterroristes".

"El que vivim és una mostra que les coses han de canviar al país i que les lleis que tenim no són suficients per viure en pau, i per això no hi ha espai per a polítics oportunistes que busquen treure crèdit a costa d'una crisi de seguretat penitenciària", ha dit en un comunicat publicat per la Presidència a la xarxa social X.

Noboa ha indicat que ha donat "disposicions clares i precises" tant als comandaments policials com als comandaments militars "perquè intervinguin en el control de les presons". "Faig una crida a la ciutadania, ja que aquesta lluita és de tots", ha afegit.

Això es produeix poc després que el secretari de Comunicació del Govern d'Equador, Roberto Izurieta, hagi reconegut que el sistema penitenciari del país és "fallit" i que la fugida de presó del cap dels Choneros, Adolfo Villamar Macías, àlies Fito, es deu a "infiltracions" a les pròpies institucions .

La vigília, les autoritats equatorianes van confirmar l'evasió de 'Fito' de la presó Regional Guayas, a Guayaquil, una de les implicades en la recent onada de violència i inestabilitat dins dels presidis equatorians.

El sistema penitenciari de l'Equador ha estat un dels focus recurrents de violència a l'escalada d'inseguretat que viu el país , fruit d'un augment de l'activitat de grups armats i de combats entre les mateixes bandes.