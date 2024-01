Càpsules repartides - XARXES SOCIALS

Almenys tres persones van ser hospitalitzades després d'ingerir per error acolorides càpsules de detergent líquid per a roba que es van distribuir com a regal de campanya a la carrera presidencial de Taiwan, segons informes dels mitjans taiwanesos. Una de les víctimes va dir que pensava que les càpsules eren caramels, va informar l?Agència Central de Notícies.

Les càpsules venien en un embalatge parcialment transparent amb fotografies del candidat del Partit Nacionalista, Hou Yu-ih, i el seu soci principal. A la borsa està escrit "Vota pel número 3", el lloc a les paperetes per al nacionalista a la carrera a tres bandes.

Una oficina de campanya nacionalista va repartir unes 460.000 càpsules. Hung Jung-chang, cap de l'oficina al centre de Taiwan, es va disculpar per l'incident, va dir l'agència de notícies. "A la propera onada de visites casa per casa, no distribuirem aquest tipus de material de campanya", va dir Hung en un vídeo transmès per SET iNews. "També recalcarem els nostres vilatans, a través de les nostres organitzacions de base, que estan rentant roba".

Entre els hospitalitzats hi havia un home de 80 anys i una dona de 86 anys que van ser donats d'alta després que els renten l'estómac, va dir l'agència de notícies. El Partit Nacionalista també és conegut pel seu nom xinès, Kuomintang o KMT.

Hou es postula contra William Lai, del governant Partit Democràtic Progressista, i Ko Wen-je, del Partit Popular de Taiwan, a les eleccions de dissabte. La votació està sent seguida de prop tant a Beijing com a Washington. La Xina reclama Taiwan com a part del seu territori, mentre els Estats Units venen armes a l'illa autònoma per defensar-se de qualsevol atac.