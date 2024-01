Adam Cant

L'actor mexicà Adán Canto ha mort aquest dilluns als 42 anys arran d'un càncer d'apèndix que patia sense que la informació hagués transcendit als mitjans de comunicació. Canto era conegut pels seus papers a Hollywood, ja que va actuar a X-Men ia les sèries Designated Survivor i Narcos, entre d'altres.

El treball més recent de Canto va ser a la sèrie de Fox, The Cleaning Lady, on exercia el paper d'Arman Morales, un mafiós que oferia protecció a la protagonista a canvi que realitzi tasques de neteja en contextos il·lícits.

Nascut el 5 de desembre de 1981 a Ciudad Acuña, estat de Coahuila, al nord de Mèxic, Adán Canto va créixer immers en la riquesa cultural tant de Mèxic com dels Estats Units. Tot i això, el veritable somni de Cant era ser cantant i compositor. Per perseguir aquest somni, durant la seva adolescència, va decidir emigrar a la Ciutat de Mèxic a la recerca d'una carrera a la música.



Els seus primers passos a la indústria de l'entreteniment els va fer en comercials i programes de televisió. Al llarg de la seva carrera, Adam Canto es va destacar principalment als Estats Units. Un dels seus projectes més destacats va ser interpretar Sunspot a X-Men: Days of Future Past (2014) i el paper de Desi a la pel·lícula protagonitzada per Halle Berry el 2020, Bruised. Encara que ser part de X-Men va ser significatiu, Canto va considerar que la seva participació a la sèrie The Following (2013) va ser un dels treballs més impactants de la seva vida.