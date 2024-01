Donald i Melania Trump @ep

Amalija Knavs, la mare de l'exprimera dama Melania Trump, va morir a l'edat de 78 anys. "Amb profunda tristesa anuncio la mort de la meva estimada mare, Amalija", va escriure Trump dimarts a X - abans conegut com a Twitter-.

"Amalija Knavs va ser una dona forta que sempre es va comportar amb gràcia, calidesa i dignitat. Estava totalment dedicada al seu marit, les seves filles, el seu nét i el seu gendre. L'estranyarem sense mesura i continuarem honrant i estimant el seu llegat", ha afegit Melania .

No ha revelat la causa de la mort, però Knavs havia estat malalta des de fa algun temps. L'expresident Donald Trump ha recordat la seva sogra en un comunicat a la seva plataforma de xarxes socials Truth Social dimarts a la nit. "¡Aquesta és una nit molt trista per a tota la família Trump!!!" ha afirmat. "La gran i bella mare de Melània, Amalija, acaba de viatjar a un bell lloc al cel. ¡Era una dona increïble i l'estranyarem molt més enllà de les paraules!", ha conclòs Trump.

Melania Trump es va saltar la foto nadalenca anual de la seva família, on apareixen el seu marit i tres dels seus cinc fills, per estar al costat de Knavs a l'hospital, van dir fonts internes a The Post el mes passat.

Melania Trump i la seva mare eslovena eren increïblement properes, segons el seu exassistent principal, Stephanie Winston Wolkoff. "Melania sempre ha cuidat els seus pares. Prego per Amalija", va dir l'autor del llibre "Melania and Me".

Els Knavs es van convertir oficialment en ciutadans nord-americans el 2018, dos anys després de l'arribada a la presidència del seu gendre.

Les targetes de residència que van rebre els mesos previs als seus juraments van plantejar dubtes sobre si es van beneficiar d'un procés de reunificació familiar que Donald Trump va criticar en aquell moment com a "migració en cadena".

En gran mesura es van mantenir fora del centre d'atenció i van passar els darrers anys vivint a Mar-a-Llac.

La parella havia criat la seva filla a la ciutat industrial rural de Sevnica mentre Eslovènia estava sota el règim comunista.

Amalija Knavs treballava en una fàbrica tèxtil, mentre que Viktor era comerciant d'automòbils. L'exprimera dama de 53 anys, el nom de naixement de la qual era Melanija, va canviar el seu nom a Melania Knauss quan va començar a modelar. Es va instal·lar a Nova York el 1996, va conèixer el llavors empresari Donald Trump dos anys després i es va convertir en la seva tercera dona el 2005.