El germà de Jeffrey Epstein continua sembrant dubtes sobre la causa de la seva mort. Teòricament, el pedòfil es va treure la vida a la cel·la l'agost del 2019, però Mark Epstein afirma que en realitat no es va suïcidar i que van encobrir la seva mort.

Epstein va expressar el seu desacord amb l'exfiscal general Bill Barr, que va afirmar que es va produir una "tempta perfecta d'errors" com a causa aparent del suïcidi del seu germà en una presó de Manhattan a l'agost del 2019. En una entrevista amb Leland Vittert de NewsNation , Mark va afirmar: "Sí, hi va haver errors, però això no significa que el meu germà s'hagi suïcidat simplement per errors".

Els errors de què parla són que les càmeres de seguretat no van gravar durant la nit anterior, els guàrdies de presó estaven adormits i que Epstein es va quedar sense un company de cel·la tot i que les ordres eren que, clarament, no podia quedar-se sol . Després d'una setmana, un metge forense va determinar que la mort va ser un suïcidi, cosa que va portar a la conclusió que no es requeria una investigació addicional.

Tot i això, hi ha hagut continus dubtes respecte a la versió oficial dels esdeveniments, amb crítics que inclouen Mark Epstein, que demana que es divulgui més informació, incloent un vídeo de la zona de cel·les.



Amb el pas dels anys, nombrosos experts han expressat dubtes sobre la conclusió tan ràpida del cas. "El patòleg i el metge van sortir de l'autòpsia dient que no podien anomenar-lo suïcidi perquè s'assemblava massa a un homicidi", va dir Mark Epstein.

A més, va afegir que hi havia motius per creure que no se suïcidaria, com el fet de la insistència de Jeffrey per pagar la fiança, tot i que després van revocar aquesta opció.

Durant molt de temps, s'ha especulat que Epstein podria haver estat secretament assassinat per aquells que buscaven mantenir-lo en silenci després de detenir-lo. Mark va revelar que el seu germà li va confiar que tenia informació comprometedora sobre Hillary Clinton i Donald Trump. "Ell tenia informació 'bruta' sobre la gent, em va dir el 2016 que tenia informació bruta sobre els llavors candidats presidencials", afirma.



Aquesta no és la primera vegada que Mark Epstein qüestiona el presumpte suïcidi del seu germà. En una entrevista amb el New York Post, va revelar que encara espera veure les imatges de vigilància de la presó. "Sembla que no hi va haver cap investigació una vegada que es va determinar que es tractava d'un suïcidi, no van veure cap raó per aprofundir-hi més. Sembla un encobriment", lamenta.