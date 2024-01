Bandera de Suècia

Carl-Oskar Bohlin, el ministre de Defensa Civil de Suècia, ha assenyalat que la prolongada pau de més de dos segles no ha d'induir els suecs a una complaença falsa en termes de seguretat. Bohlin insta tothom a estar alerta i preparats, subratllant la importància de no deixar-se adormir per la llarga tranquil·litat ia mantenir un estat de vigilància constant.



El ministre també ha destacat que la pau no es pot considerar una condició inalterable , ni tan sols a Suècia, i ha advertit que assumir-la com a tal "s'ha tornat més perillós del que ho ha estat durant molt de temps".

"Molts ho han dit abans que jo, però permetin-me fer-ho a títol oficial, de manera més simple i clarament clara: hi podria haver una guerra a Suècia", va afirmar Bohlin. Tot i això, cal destacar que el ministre no va insinuar que un conflicte armat sigui imminent, sinó que va plantejar aquesta possibilitat com una consideració teòrica.

La política exterior de Suècia ha estat fonamentada en la neutralitat des del segle XIX, una línia traçada pel rei Carles XIV que ha estat continuada pels governants suecs successius, especialment durant la Guerra Freda.

No obstant això, la invasió russa d'Ucraïna el 24 de febrer del 2022 va marcar un canvi dràstic en les seves polítiques. Suècia va decidir abandonar la seva tradicional postura de neutralitat defensiva per tal de garantir la seva supervivència.

El ministre ha instat la població a col·laborar en la construcció de la defensa integral de Suècia i ha demanat que es comencin a crear punts de refugi, un pla de subministrament d'aigua d'emergència i reserves d'aliments.

Així mateix, ha sol·licitat als empleats que consultin amb els seus caps sobre el seu paper potencial en l'organització de mesures de guerra al lloc de treball, i que reflexionin sobre els elements essencials necessaris per poder mantenir les tasques en circumstàncies adverses.

El ministre de Defensa Civil ha posat d'exemple els ucraïnesos, que s'enfronten a la invasió a gran escala de Rússia amb una “resistència total”. "La defensa civil no és principalment un exercici teòric. La conscienciació s'ha de traduir en accions pràctiques. Mesures que realment elevin el llindar", ha dit. I ha afegit que qui no ho estigui fent ja s'està quedant enrere.

