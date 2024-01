Un jutge d'Equador va dictaminar dimecres 10 de gener presó preventiva per cometre delictes de terrorisme contra 11 dels 13 detinguts per la presa del canal equatorià TC Televisión, que va ser assaltat per un grup d'encaputxats armats en un atac emmarcat en una onada de violència desfermada per tot el país.

Els altres 2 detinguts, menors d'edat, han estat enviats de forma preventiva a un centre d'internament, també acusats de terrorisme; tots ells ronden entre els 16 i els 26 anys, segons el general César Zapata, comandant de la Policia Nacional, citat pel diari Metroecuador .

El delicte de terrorisme a l'Equador comporta una pena mínima de 16 anys de presó i una màxima de 26, mentre que en el cas dels menors s'aplicarà una condemna entre quatre i vuit anys d'internament.

L'ASSEMBLEA D'EQUADOR MOSTRA EL SEU SUPORT A NOBOA

D'altra banda, l'Assemblea Nacional d'Equador ha mostrat aquest dimecres el suport unànime (135 vots) al president del país, Daniel Noboa, i les mesures decretades per la seva Administració en matèria de seguretat per "restablir l'ordre públic i la seguretat ciutadana" .