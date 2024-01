El president dels Estats Units, Joe Biden, ha confirmat una sèrie de bombardejos conjunts realitzats per l'Exèrcit nord-americà i el britànic contra posicions dels rebels iemenites hutis en resposta als atacs contra embarcacions al mar Roig, iniciats com a resposta a l'ofensiva israelià contra la Franja de Gaza.

"Les forces militars nord-americanes, juntament amb el Regne Unit i amb el suport d'Austràlia, Bahrain, Canadà i Països Baixos, han dut a terme amb èxit atacs contra diversos objectius al Iemen utilitzats pels rebels hutís que posaven en perill la llibertat de navegació a una de les rutes de navegació més importants del món", ha declarat Biden.

Alhora, el mandatari nord-americà ha manifestat que les accions dels insurgents "no tenen precedents" per l'ús de míssils balístics antivaixell, que han arribat a posar en perill personal militar i civil tant dels Estats Units com dels seus socis. Aquesta mateixa setmana, Washington havia denunciat un intent d'atac dels huties contra un dels seus vaixells al mar Roig, que es trobava patrullant per protegir les rutes comercials com a part de l' operació Guardià Protector , integrada per més de 20 països.

"L'acció defensiva és un missatge clar que els Estats Units i els seus socis no toleraran atacs contra el nostre personal ni permetran que actors hostils posin en perill la llibertat de navegació en una de les rutes comercials més importants del món. No dubtaré a ordenar mesures addicionals per protegir la nostra gent i la lliure circulació del comerç internacional”, ha afegit Biden.

Posteriorment, el primer ministre del Regne Unit, Rishi Sunak, també ha confirmat la participació de la Força Aèria britànica a l'operació conjunta amb els Estats Units.

"Malgrat els repetits advertiments de la comunitat internacional, els hutíes han seguit duent a terme atacs al mar Roig, fins i tot contra vaixells de guerra del Regne Unit i els Estats Units aquesta setmana. Això no pot seguir així (...) hem adoptat mesures limitades, necessàries i proporcionades en defensa pròpia (...) contra objectius vinculats a aquests atacs", diu un comunicat de l'oficina de Sunak.