El president d'Equador, Daniel Noboa , ha reconegut que necessiten personal i assistència militar estrangera per combatre la violència i la inseguretat que ha patit els últims anys i que aquests dies ha aconseguit un repunt sense precedents, coincidint amb la sortida de la presó un líder criminal.

"Hem acceptat el suport d'Argentina i dels Estats Units. No és moment d'ego o vanitat , de dir 'no, protegirem la nostra sobirania, no vinguin militars'. Necessitem suport militar en força de persones, soldats, assistència en intel·ligència, artilleria i equipament", ha admès en una entrevista a FM Mundo.

En paral·lel, s'ha confirmat que una delegació nord-americana viatjarà les "properes setmanes" a l'Equador per col·laborar amb les autoritats locals en la lluita contra els grups armats.

L'Equador està immers enmig d'una renovada espiral de violència després de la fugida del líder dels Choneros, Adolfo Macías, Fito. Després que el Govern declarés l'estat d'emergència per reprendre el control de les presons, va estendre el caos tant fora com dins dels presidis, obligant el Govern a prendre mesures d'excepció, com ara l'ús de les Forces Armades, o tocs de queda .

Almenys 10 persones han mort, entre elles dos policies, prop de mig centenar han estat segrestades i més de 300 han estat detingudes, entre elles els assaltants del canal TC Televisió . El servei de presons ha confirmat que almenys 178 persones del personal carcerari segueixen retingudes a 7 presons.