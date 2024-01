Joe Biden @ep

Diversos demòcrates al Capitoli van reprendre dijous el president Biden per llançar atacs aeris contra objectius hutís al Iemen sense l'aprovació del Congrés, argumentant que l'acció era inconstitucional. "El president necessita acudir al Congrés abans de llançar un atac contra els hutís al Iemen i involucrar-nos en un altre conflicte a l'Orient Mitjà", va tuitejar el representant Ro Khanna (demòcrata per Califòrnia). "Aquest és l'article I de la Constitució. Ho defensaré independentment de si hi ha un demòcrata o un republicà a la Casa Blanca", ha afegit.

"La Secció 2C de la Llei de Poders de Guerra és clara: el President només pot introduir els Estats Units en hostilitats després de l'autorització del Congrés o en una emergència nacional quan els Estats Units estiguin sota un atac imminent", va continuar Khanna. "La presentació d'informes no és un substitut. Aquest és un atac ofensiu de represàlia", va afegir.

Fent-se ressò de Khanna, la membre de la Cambra de Representants Val Hoyle va tuitejar: “Aquests atacs aeris NO han estat autoritzats pel Congrés. La Constitució és clara: el Congrés té l'autoritat exclusiva per autoritzar la participació militar en conflictes a l'estranger. Tot president ha d'acudir primer al Congrés i sol·licitar autorització militar, independentment del partit”.

La representant Pramila Jayapal (demòcrata per Washington), cap del grup progressista del Congrés, va qualificar la campanya de bombardejos encapçalada pels Estats Units i el Regne Unit com "una violació inacceptable de la Constitució". "L'article 1 requereix que l'acció militar sigui autoritzada pel Congrés", va explicar.

El representant Mark Pocan (demòcrata per Wisconsin) va expressar el seu temor que l'acció de Biden al Iemen pogués posar en risc els Estats Units i "quedar-se embolicat en un altre conflicte de dècades sense autorització del Congrés". "La Casa Blanca ha de treballar amb el Congrés abans de continuar amb aquests atacs aeris al Iemen", va instar.

La representant Cori Bush (demòcrata per Missouri), membre de l'"esquadró" de legisladors del Congrés d'esquerra, va qualificar els atacs aeris d'"il·legals" i va implorar el president de 81 anys que "aturi els bombardejos i ho faci millor".

"La gent no vol que més diners dels nostres contribuents es destinin a guerres sense fi ia l'assassinat de civils", va publicar a la xarxa social X, abans coneguda com a Twitter.

La representant Rashida Tlaib (demòcrata per Michigan), que anteriorment va acusar Biden de recolzar el "genocidi" contra els palestins, també va condemnar l'ofensiva al Iemen. "El poble nord-americà està cansat de la guerra sense fi", va afirmar , qualificant els atacs aeris d'inconstitucionals.