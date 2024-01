El portaveu del govern alemany, Steffen Hebestreit @ep

El Govern d'Alemanya ha rebutjat aquest divendres "fermament i explícitament" la denúncia formulada per Sud-àfrica contra Israel davant la Cort Internacional de Justícia (CIJ) per suposat genocidi de la població palestina a la Franja de Gaza, ja que considera que aquesta acusació "no té cap base".



Així, el portaveu de l'Executiu germà, Steffen Hebestreit, ha assenyalat que Berlín "té la intenció d'intervenir com a tercera part a la vista principal" d'un procés que va arrencar dijous i que ha dividit la comunitat internacional entre els que recolzen les acusacions de Sud-àfrica i els qui les rebutgen.



Hebestreit ha subratllat en aquest punt l'especial responsabilitat d'Alemanya amb Israel després de l'Holocaust, motiu pel qual Berlín es mostra especialment compromès amb la Convenció contra el Genocidi, que considera un "instrument central del dret internacional per aplicar el principi de mai més" '".



"Ens oposem fermament a la seva instrumentalització política", ha assenyalat Hebestreit, que també ha aprofitat per recalcar que durant els atacs del 7 d'octubre, els milicians del Moviment de Resistència Islàmica (Hamás) "van atacar brutalment, van torturar, van matar i van segrestar persones innocents a Israel".



"L'objectiu de Hamàs és acabar amb Israel. Israel s'ha estat defensant de l'atac inhumà de Hamàs des de llavors", ha dit el portaveu de l'Executiu alemany.



Des de dijous, Israel ha de respondre per primera vegada davant el màxim tribunal de les Nacions Unides a l'Haia per càrrecs de genocidi. Sud-àfrica va demandar Israel a finals del 2023 perquè considera que la violència militar contra la població civil a la Franja de Gaza constitueix una violació de la Convenció sobre Genocidi.