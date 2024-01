El candidat del Partit Democràtic Progressista (PDP) es converteix en el proper líder de l'illa, aconseguint un tercer mandat consecutiu.

En un gir sorprenent, William Lai, actual vicepresident de Taiwan i candidat del Partit Democràtic Progressista (PDP), va assegurar la victòria a les eleccions presidencials de dissabte amb un sòlid 40% dels vots. Tot i les advertències de la Xina, que el va titllar de provocador i va desaconsellar el seu suport, Lai es posiciona com el proper president de l'illa.

El PDP, sota el lideratge de Lai, aconsegueix una fita sense precedents en aconseguir un tercer mandat consecutiu, consolidant el seu suport entre els taiwanesos. El seu rival més proper, Hou Yu-ih del partit opositor Kuomintang, que advocava per un acostament amb la Xina, va obtenir aproximadament el 33% dels sufragis, segons el recompte oficial.

En les primeres paraules després de la victòria, Lai va expressar el seu agraïment al poble taiwanès per "escriure un nou capítol a la nostra democràcia", subratllant el compromís infrangible amb l'autonomia de Taiwan.

La creixent pressió de la Xina ha estat un tema central a la campanya electoral, amb l'Exèrcit Popular d'Alliberament intensificant les seves incursions a l'últim any. La victòria de Lai, considerat per Pequín com a defensor de la independència de Taiwan, suggereix que l'estratègia xinesa d'influència no ha estat efectiva.

El president nord-americà, Joe Biden, va reafirmar la política d'Una Xina, tot i que va destacar el compromís de mantenir relacions informals amb Taipei. Pequín podria ara augmentar la seva pressió militar a l'Estret de Taiwan en resposta a l'elecció de Lai.

Tot i l'oposició declarada de la Xina durant la campanya, la victòria de Lai amb poc més del 40% dels vots planteja interrogants sobre la fortalesa del seu mandat. Experts suggereixen que el seu govern podria no tenir un suport majoritari.

Durant el discurs d'acceptació, el president electe va afirmar estar "decidit a salvaguardar Taiwan de les contínues amenaces i intimidacions de la Xina", alhora que va advocar per mantenir la pau i l'estabilitat a l'Estret de Taiwan. Encara que alguns temen que la relació amb la Xina es pugui tornar més hostil sota el seu lideratge, Lai va destacar el seu compromís amb el diàleg en les interaccions futures amb el país veí. La cautela de Lai en aquest assumpte ha estat una constant al llarg de la seva carrera, cercant equilibrar les demandes d'independència amb una postura pragmàtica en les relacions amb la Xina.