La monarca va estar regnant de 52 anys, consolidant-se com la reina viva amb més temps al tron. EP

En un moment històric, Federico X es converteix en el nou monarca de Dinamarca, succeint a la icònica reina Margarita II, que abdica després d'un sorprenent regnat de 52 anys, consolidant-se com la monarca viva amb més temps al tron.

La sorprenent decisió de Margarita, tot i tenir el títol de reina i la funció de regent interina als seus 83 anys, va ser anunciada durant el seu discurs de Cap d'Any. L'abdicació, motivada per problemes de salut i el desig d'aplanar el camí per a la nova generació, marca una fita històrica, sent la primera en els darrers 900 anys. Des de la instauració de la monarquia hereditària el 1660, cap monarca havia renunciat, amb l'últim precedent datant del 1146 quan Eric III va abandonar el tron per retirar-se a un monestir.

L'elecció de la data per a l'abdicació no va ser arbitrària, ja que el 14 de gener també commemora l'esdeveniment del 1972, quan Margarita, llavors hereva, va ser proclamada reina al balcó del castell de Christiansborg, seu del Parlament a Copenhaguen, després de la mort del seu pare, Federico IX. El relleu a la monarquia danesa marca un nou capítol en la història del país escandinau.