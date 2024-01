Foto: EuropaPress

Almenys una persona ha mort i més de 15 han resultat ferides aquest dilluns en un atropellament intencionat i posterior atac amb arma blanca a la ciutat israeliana de Raanana , al nord de Tel Aviv, segons han confirmat els serveis d'emergència.

El servei d'ambulàncies israeliana, conegut com a Magen David Adom (Estrella de David Roja), ha assenyalat al seu compte a la xarxa social X que un dels ferits, una dona de 70 anys, es troba en estat crític, i després Hospital Meir, on ha estat traslladada, ha confirmat poc després la seva mort.

Així mateix, les autoritats han confirmat 17 ferits més en l'incident, entre ells diversos en estat greu, enmig del repunt de la violència des del 2023, que s'ha agreujat després dels atacs executats el 7 d'octubre pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamás ).

La policia israeliana ha indicat al seu compte a X que "un sospitós que conduïa un vehicle robat ha atropellat diversos ciutadans" i ha recalcat que el responsable de l'atac, resident a la ciutat cisjordana d'Hebron, ha estat arrestat.

Així mateix, ha subratllat que el sospitós ha robat diversos vehicles durant l'incident, en què ha atropellat diverses persones a diversos punts de la ciutat. De moment, no són clars els motius del succés i no hi ha reclamació de l'autoria.

Posteriorment, la policia ha assenyalat que una segona persona, familiar del sospitós, ha estat detinguda. El comandant del Districte Central del Policia israelià, Avi Biton, s'ha traslladat al lloc dels fets i ha ordenat l'obertura d'una investigació.