El president de Rússia, Vladimir Putin @ep

Europa s'està preparant perquè el president de Rússia. Vladimir Putin. ampliï la guerra del seu país a Ucraïna i atac als països aliats de l'OTAN el proper any, revelen documents filtrats publicats al diari alemany BILD .

Segons el mitjà, que ha accedit informació militar classificada del Ministeri de Defensa alemany, les forces armades del país s'estan preparant per a un atac rus "híbrid" a Europa de l'Est.

El diari ha detallat com es podrien desenvolupar els múltiples escenaris potencialment alarmants en els propers mesos. Un d'aquests escenaris, anomenat Defensa de l'Aliança 2025, començaria el febrer d'aquest any i Rússia mobilitzaria 200.000 soldats addicionals. Encoratjada per l'esgotament del suport financer occidental a Ucraïna, Rússia llançaria llavors una "ofensiva de primavera" massiva contra les forces armades ucraïneses.

L'escenari potencial descriu com Rússia podria començar a lliurar una guerra als països bàltics al juliol utilitzant "ciberatacs severs" i alhora provocar descontentament entre els ciutadans russos a Estònia, Letònia i Lituània.

Al setembre, aquests enfrontaments, segons mostren els documents classificats, podrien ser utilitzats per Rússia com a impuls per desencadenar el "Zapad 2024", un 'exercici' militar a gran escala que reuniria uns 50.000 soldats russos a l'oest del país i Bielorússia.

Des d'allà, i segons preveu el Ministeri de Defensa d'Alemanya, Rússia podria traslladar tropes i míssils de mig abast a Kaliningrad, un enclavament rus ubicat entre Lituània i Polònia, tots dos membres de l'OTAN.

Segons els documents, Rússia podria bombardejar la regió amb propaganda advertint d'un imminent atac de les forces de l'OTAN, amb l'objectiu final de conquerir una zona coneguda com a Suwalki Gap, un estret corredor polonès-lituà que es troba entre Bielorússia i Kaliningrad.

L'informe continua exposant que per al desembre Rússia podria aprofitar el període de transició posterior a les eleccions presidencials dels Estats Units i utilitzar propaganda, proclamant "conflictes fronterers" ficticis o "avalots amb nombroses morts" per incitar a la violència. a la zona de Suwalki Gap i sembrar el malestar, informa BILD.

Després d'una reunió del Consell de Seguretat de l'ONU el gener del 2025, l'informe assegura que Rússia podria acusar falsament els aliats occidentals de conspirar per actuar contra Putin, cosa que després s'utilitzaria per reunir tropes a Bielorússia i els països bàltics per al març del 2025.

El document filtrat explica que en aquest escenari es desplegarien 30.000 tropes alemanyes per a la defensa, mentre que s'estima que 70.000 forces russes s'haurien acumulat a Bielorússia. Per al maig del 2025, aquesta acumulació podria portar l'OTAN a promulgar "mesures de dissuasió creïbles" per evitar noves incursions russes, cosa que es tradueix en combats entre tropes occidentals i forces russes.

Putin i les autoritats russes han negat repetidament que expandiran el conflicte ucraïnès més enllà de les fronteres del país. Però sabent que els documents obtinguts per BILD descriuen un escenari potencial preparat per generals de l'exèrcit alemany, els aliats europeus s'estan prenent de debò l'amenaça de Rússia i, en conseqüència, s'estan preparant.

La setmana passada, el ministre de Defensa Civil suec, Carl-Oskar Bohlin, convidat de l'OTAN, va dir en una conferència “Poble i Defensa” que la guerra a Suècia era possible. La seva opinió va ser ràpidament compartida pel comandant en cap militar del país, Micael Bydén, que va dir: "Necessitem preparar-nos el més possible, a tots els nivells, a tota la societat", va escriure CNBC.

Els funcionaris del Ministeri de Defensa alemany no van abordar els escenaris específics establerts al document, però van dir a BILD : "Puc dir-los que considerar diferents escenaris, fins i tot si són extremadament improbables, és part del negoci militar quotidià, especialment a l'entrenament".