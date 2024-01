Donald Trump ha guanyat els caucus republicans d'Iowa amb un 51,1% dels vots dels ciutadans vinculats al Partit Republicà, segons les projeccions de mitjans dels Estats Units.

Així, l'expresident ha grauat la victòria en tots els comtats excepte en un i s'ha fet amb 20 delegats (amb 55.432 vots), una xifra molt superior a la del governador de Florida, Ron DeSantis , amb vuit delegats (23.054 vots, el 21,2%), ia l'exambaixadora dels EUA davant les Nacions Unides, Nikki Haley, amb set delegats més i la victòria al comtat de Johnson (20.687 vots, un 19%), tal com recull CNN .

L'exmandatari ha assegurat que se sent "reforçat" i "enormement honrat" pels resultats, i ha tornat a assenyalar que el seu objectiu és "Fer Amèrica Gran de Nou" (Make America Great Again', el seu eslògan de campanya en anglès), tal com "va fer en el seu mandat".

"Em sento genial. Em sento molt honrat (...). Hem de recuperar el nostre país, (...) ha passat per moltes coses dolentes en els darrers 3 anys i continua passant per coses dolentes", ha declarat Trump en exclusiva a Fox News .