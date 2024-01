16 de gener de 2024, Suïssa, Davos: Els participants assisteixen a la sessió Satèl·lits com a narradors a la Reunió Anual 2024 del Fòrum Econòmic Mundial a Davos. @ep

Les 'fake news' podrien canviar el món el 204. Una onada de desinformació impulsada per intel·ligència artificial que podria influir en les eleccions clau que s'acosten aquest any representa la major amenaça a curt termini per a l'economia global, segons els experts del Fòrum Econòmic Mundial (FEM) de Davos que està tenint lloc aquesta setmana.

En una avaluació profundament desesperançadora, l'organisme ha expressat la seva preocupació per la possibilitat que la política es pugui veure pertorbada per la difusió d'informació falsa, cosa que podria conduir a disturbis, vagues i repressió de la dissidència per part dels governs.

L'informe anual de riscos del Fòrum Econòmic Mundial, que analitza l'opinió de 1.400 experts, alerta que el 30% dels enquestats pensaven que hi havia un alt risc d'una catàstrofe global els propers dos anys, i dos terços temien un esdeveniment desastrós a la propera dècada.

Segons els experts de Davos, les preocupacions sobre la persistent crisi del cost de vida i els riscos entrellaçats de la desinformació i les societats polaritzades dominaven les perspectives per al 2024.

Aquest any se celebraran eleccions a països que representen el 60% del PIB mundial, inclosos el Regne Unit, els Estats Units, la UE, Rússia i l'Índia, i el FEM va dir que el nexe entre la informació falsa i el malestar social ocuparia un lloc central durant les campanyes.

De cara a un període més llarg de 10 anys, els experts enquestats pel FEM, que celebra la reunió anual a Davos, una estació d'esquí suïssa, van nomenar els fenòmens meteorològics extrems i el canvi climàtic com els riscos més urgents. "Un ordre global inestable caracteritzat per narratives polaritzadores i inseguretat, l'empitjorament dels impactes del clima extrem i la incertesa econòmica acceleren la propagació de riscos –inclosa la desinformació–", va explicar Saadia Zahidi, directora gerent del FEM.

"Els líders mundials s'han d'unir per abordar les crisis de curt termini i establir les bases per a un futur més resilient, sostenible i inclusiu", va afegir.

L'informe, elaborat en col·laboració amb Zurich Insurance i la signatura de serveis professionals Marsh McLennan, classifica els riscos en un horitzó de dos i deu anys.

A curt termini, es percep que els cinc riscos més grans són la desinformació; els fenòmens meteorològics extrems; la polarització social; la inseguretat cibernètica i els conflictes armats interestatals.

Carolina Klint, directora comercial a Europa de Marsh McLennan, explica que “els avenços en intel·ligència artificial alteraran radicalment les perspectives de risc de les organitzacions, moltes de les quals lluiten per reaccionar davant les amenaces que sorgeixen de la desinformació, la desintermediació i els errors de càlcul estratègics".

Klint afirma que la IA magnifica l'amenaça de l'ús generalitzat de desinformació, cosa que podria donar lloc al fet que es qüestioni la legitimitat dels governs electes. És probable que els votants siguin atacats per estats hostils i actors nacionals, segons l'experta,

"Es necessitarà un enfocament incessant per desenvolupar resiliència a nivell organitzacional, nacional i internacional –i una cooperació més gran entre els sectors públic i privat– per navegar aquest panorama de riscos en ràpida evolució", sentencia Klint.