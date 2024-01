Foto: EuropaPress

El nombre d'habitants a la Xina s'ha reduït per segon any consecutiu, segons ha confirmat aquest dimecres l'Oficina Nacional d'Estadístiques de la Xina, que ha apuntat una caiguda de més de dos milions de persones el 2023 per a un total proper als 1.410 milions de persones , cosa que el manté com a segon país més poblat del món, per darrere de l'Índia.

L'organisme ha assenyalat en un comunicat publicat a la seva pàgina web que "a finals del 2023, la població nacional era de 1.409,67 milions", una xifra que exclou els residents a Hong Kong , Macau i Taiwan , fet que suposa "una disminució de 2,08 milions respecte a la dada de finals del 2022".

"El 2023, el nombre de naixements va ser de 9,02 milions , amb una taxa de naixements de 6,39 per mil, mentre que el nombre de morts va ser de 11,1 milions, amb una taxa de mortalitat del 7,87 per mil mil, amb un creixement nacional de la població de -1,48 per mil", ha manifestat, abans de ressaltar que al país hi ha 720,32 milions d´homes i 689,35 milions de dones.

D'altra banda, ha assenyalat que "la població en edat laboral, de 16 a 59 anys, ha estat de 864,81 milions, fet que suposa el 61,3% del total", mentre que la població per sobre de 60 anys ha estat de 296,97 milions, amb 216,76 milions ja per sobre dels 65 anys, xifra que suposa un 15,4% de la població del gegant asiàtic.

L' Oficina Nacional d'Estadístiques de la Xina ha detallat a més que "els residents permanents a zones urbanes van ser 932,67 milions, un augment d'11,96 milions respecte al final de l'any anterior, mentre que els residents a zones rurals van ser 477 milions, un descens de 14,04 milions”. D'aquesta manera, el percentatge de població urbana va ser del 66,16%, un 0,95% més que el 2022.

Les autoritats xineses van confirmar el gener del 2023 que el 2022 havia estat el primer any en sis dècades en què el nombre d'habitants havia disminuït respecte a l'any anterior, per la qual cosa les últimes dades remarquen l'aprofundiment de la crisi demogràfica que travessa el país. De fet, el descens entre el 2021 i el 2022 va ser de 850.000 persones, per la qual cosa la tendència s'ha accentuat.

Posteriorment, el Departament d'Afers Econòmics i Socials de les Nacions Unides va indicar a l'abril que l'Índia superaria aquest mes la Xina com a país més poblat del món, especialment a causa de les alteracions en la natalitat, índex en què la Xina ha registrat un descens durant els últims anys.