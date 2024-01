Treballadors a l'Institut de Virologia de Wuhan, Xina @ep

En un estudi a l'estil de Wuhan, els científics xinesos estan experimentant amb un cep mutant de Covid-19 que és 100% letal per a ratolins "humanitzats". El virus mortal, conegut com a GX_P2V, va atacar els cervells de ratolins que van ser dissenyats per reflectir una composició genètica similar a la de les persones, segons un estudi compartit la setmana passada a Beijing.

"Això subratlla el risc de contagi de GX_P2V als humans i proporciona un model únic per comprendre els mecanismes patogènics dels virus relacionats amb el SARS-CoV-2", van escriure els autors.

El virus mortal és una versió mutada de GX/2017, un cosí del coronavirus que, segons s'informa, es va descobrir a pangolins de Malàisia el 2017, tres anys abans de la pandèmia. Els pangolins, també anomenats óssos formiguers escamosos, són mamífers que es troben en zones càlides del planeta.

Tots els ratolins infectats amb el virus van morir en només vuit dies, cosa que, segons els investigadors, era una taxa de mortalitat "sorprenentment" ràpida.

GX_P2V va infectar els pulmons, ossos, ulls, tràquees i cervells dels ratolins morts, cosa que va causar finalment la mort dels animals.

Els dies previs a la seva mort, els ratolins havien perdut pes ràpidament, mostraven una postura encorbada i es movien amb extrema lentitud.

El més inquietant de tot plegat és que els seus ulls es van tornar completament blancs el dia abans de morir.

Aquest estudi és el primer del tipus en informar una taxa de mortalitat del 100% en ratolins infectats pel virus relacionat amb el COVID-19, superant amb escreix els resultats informats anteriorment d'un altre estudi.



Francois Balloux, expert en epidemiologia de l'Institut de Genètica de l'University College de Londres, va qualificar la investigació de "terrible" i "científicament totalment inútil".

"No veig res de vague interès que es pugui aprendre en infectar per força una estranya raça de ratolins humanitzats amb un virus aleatori. Per contra, vaig poder veure quantes coses podrien sortir malament" va escriure el professor a X.

"La preimpressió no especifica el nivell de bioseguretat ni les precaucions de bioseguretat utilitzades per a la investigació", ha continuat.

"L'absència d'aquesta informació planteja la preocupant possibilitat que part o la totalitat d'aquesta investigació, com la investigació a Wuhan el 2016-2019 que probablement va causar la pandèmia de Covid-19, s'hagi fet imprudentment sense la contenció mínima de bioseguretat i les pràctiques essencials per a la investigació amb patògens pandèmics potencials", va alertar el científic.

Richard H. Ebright, professor de química i biologia química de la Universitat de Rutgers, va donar suport a les preocupacions de Balloux amb una paraula: "estar d'acord". El Dr. Gennadi Glinsky, professor jubilat de medicina a Stanford, va escriure: "Aquesta bogeria s'ha d'aturar abans que sigui massa tard".