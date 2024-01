Arxiu - El president d'Argentina, Javier Milei (arxiu) - Luciano Gonzlez Torres / Xinhua News / Contacte

El president de l'Argentina, Javier Milei, ha afirmat amb rotunditat que el capitalisme de lliure mercat és l'única eina per acabar amb la gana i la pobresa davant de l'aplicació de polítiques de justícia social des de l'Estat que "l'únic que fan" és anar en contra del creixement econòmic.

Així ho ha defensat durant la seva compareixença aquest dimecres al Fòrum Econòmic Mundial que se celebra aquesta setmana a Davos (Suïssa). El mandatari ha aprofitat el seu primer viatge internacional des que va assumir el càrrec el 10 de desembre passat per dirigir-se als països d'Occident i presentar l'Argentina com un aliat "incondicional" davant del socialisme "empobridor".

En xifres, Milei ha mantingut que el sistema econòmic capitalista ha tret de la pobresa més extrema el 90% de la població mundial, sent aquest procés cada cop més ràpid, més just i moralment superior.

"La conclusió és òbvia. Lluny de ser la causa dels nostres problemes, el capitalisme de lliure empresa com a sistema econòmic és l'única eina que tenim per acabar amb la gana, la pobresa i la indigència al llarg i ample de tot el planeta . L'evidència empírica és inqüestionable", ha sostingut.

Per a Milei, l'Estat no és la solució, sinó que representa “el mateix problema”. La mera participació de l'Estat al mercat suposa "no només obrir les portes al socialisme" sinó que també implica atemptar contra el creixement econòmic, segons ha argumentat.

Amb la intervenció de l'Estat, tal com ha apuntat el president, s'introdueixen regulacions que només generen distorsions en el sistema de preus que impedeixen el càlcul econòmic i, en conseqüència, l'estalvi, la inversió i el creixement.

Així mateix, Milei ha valorat l'empresari amb èxit com un benefactor social que, lluny d'apropiar-se de la riquesa aliena, contribueix al benestar general. "Un empresari reeixit és un heroi. Aquest és el model que nosaltres estem proposant per a l'Argentina del futur", ha afirmat.

OCCIDENT, EN PERILL PEL SOCIALISME



Occident, segons la teoria neoclàssica defensada per Milei, està en perill, ja que són molts països els que estan soscavant els fonaments del liberalisme i obrint les portes al socialisme, condemnant els seus ciutadans "a la pobresa, la misèria i l'estancament".

"El problema essencial d'Occident avui és que no només hem d'enfrontar-nos als qui, encara després de l'evidència empírica aclaparadora, continuen bregant pel socialisme empobridor, sinó també els nostres propis líders, pensadors i acadèmics, que emparats en un marc teòric equivocat, soscaven els fonaments del sistema que ens ha donat la major expansió de riquesa i prosperitat de la nostra història”, ha comentat.

Tot i això, Milei ha assegurat que cada vegada són més els que s'atreveixen a aixecar la veu, perquè veuen que si no combaten frontalment aquestes idees, l'únic destí possible és "més Estat, més regulació, més socialisme, més pobresa, menys llibertat" i, en conseqüència, pitjor nivell de vida”.

Així, ha fet una invitació a reprendre el camí de la prosperitat i de la llibertat econòmica, amb governs limitats i una resta "irrestricta" de la propietat privada com a elements "essencials" per al creixement econòmic.

"¡Visca la llibertat, carall!", ha proclamat Milei al tancament del seu discurs a Davos, sent aquesta la seva habitual frase per referir-se al model econòmic que defensa i que va en contra del fenomen d'empobriment que es viu a Argentina als darrers anys, segons ha explicat.