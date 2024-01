Francoise Hardy

Françoise Hardy, que pateix un càncer del sistema limfàtic, és lluny del focus mediàtic des de fa uns quants anys. Aquest 17 de gener la cantant ha celebrat el seu aniversari número 80, i amb motiu d'aquesta data especial ha concedit una entrevista a Le Parisien . “Probablement no ens tornem a trobar amb Françoise Hardy”, ha escrit el diari, que precisa que ella només respon per escrit.

A l'entrevista, la figura del moviment Yeyé francès ha reafirmat el seu desig d'anar-se'n en pau si hagués de "passar a l'altre costat el 2024": "M'agradaria, com tots, que fos ràpid i no gaire dolorós, encara que ell mal de la separació del meu fill i el seu pare serà infinit”.

Hardy ja no celebra res “amb ningú” des que la radioteràpia va cremar les glàndules salivals impedint-li respirar normalment. Al desembre, va enviar una carta a Macron demanant-li que aprovés una llei d'eutanàsia per tenir una mort digna, i no ha volgut revelar si havia rebut resposta del mandatari francès.

La cantant va expressar el desig, per escrit. veure la legalització de l'eutanàsia per als malalts. "Espero poder prescindir-ne. Però hi podria recórrer si la meva condició es tornés encara més insuportable del que ja és", ha precisat.

A la carta, demanava a Macron que "tingui empatia" i que permeti "als francesos que estan molt malalts i que ja no tenen esperança aturar el seu patiment quan saben que ja no hi ha cap alleujament possible".