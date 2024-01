Foto: Europa Press

L'actor i expolític Arnold Schwarzenegger va ser detingut breument, dimecres passat 17 de gener, per agents de duanes alemanys a l'aeroport de Munic per no declarar un valuós rellotge de luxe.

Schwarzenegger, nascut a Àustria , finalment va poder seguir el seu viatge, segons va informar dimecres a la tarda un portaveu de la principal oficina de duanes de Munic. També es va poder emportar el rellotge.

En qualsevol cas, s'havien iniciat procediments penals fiscals contra Schwarzenegger, un campió mundial de fisicoculturisme i estrella de cinema d'acció que també va servir de dos mandats com a governador de l'estat nord-americà de Califòrnia.

Segons les autoritats duaneres, Schwarzenegger no havia declarat cap rellotge de luxe valuós en arribar a Munic, encara que aparentment tenia previst deixar-lo a la Unió Europea.

"Si les mercaderies romanen a la UE, cal pagar impostos i drets sobre elles", va explicar el portaveu de duanes, afegint que "això s'aplica a tots".

Segons va informar el rotatiu sensacionalista Bild , Schwarzenegger estava de camí a Àustria per a una subhasta benèfica en benefici d'iniciatives climàtiques i també planejava assistir a la carrera d'esquí de Hahnenkamm al poble de Kitzbühel, als Alps austríacs.