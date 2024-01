Almenys 9 persones, entre elles 4 nens, han mort aquest dijous 18 de gener en un atac executat de l'Exèrcit del Pakistan contra suposats "terroristes" a la província iraniana de Sistan i Balutxistan (sud-est), segons han indicat les autoritats iranianes, un dia després que l'Iran bombardegés presumptes bases del grup terrorista sunnita Jaish al-Adl en territori pakistanès.

El vicegovernador de Sistan i Balutxistan, Alireza Marhamati, ha especificat que els adults morts a l'atac, perpetrat als voltants de la ciutat de Saravan, són dos homes i tres dones i ha destacat que tots ells són estrangers, segons ha recollit l'agència iranià de notícies Mehr. Les autoritats iranianes havien parlat prèviament de set morts.

El Ministeri d'Exteriors del Pakistan ha confirmat que Islamabad "ha dut a terme aquest matí una sèrie d'atacs militars de precisió altament coordinats i específicament dirigits contra amagatalls terroristes a la província iraniana de Sistan i Balutxistan", segons un comunicat publicat a través del seu pàgina web.

Així, ha confirmat la mort de "diversos terroristes" durant una operació d'intel·ligència batejada com Marg Bar Sarmachar , executada contra sarmachars (un terme que es podria traduir com a guerrillers ), i ha justificat aquest bombardeig per la "manca d'acció" de l'Iran davant les seves "greus preocupacions" de seguretat, malgrat les "proves" presentades sobre la presència de terroristes pakistanesos en territori iranià.

"Aquesta acció és una manifestació de la determinació infrangible del Pakistan de protegir i defensar la seva seguretat nacional contra totes les amenaces. (...) El Pakistan respecta plenament la sobirania i la integritat territorial de la República Islàmica de l'Iran. L'únic objectiu de l'acte d'avui va ser la recerca de la seguretat i l'interès nacional”, ha recalcat.

A més, ha recordat que considera l'Iran com "un país germà" que "respecta i admira", tot i que unes hores abans havia mostrat el seu total rebuig a unes accions similars de Teheran, i fins i tot han trucat a consultes al seu ambaixador a l'Iran i amenaçat de no deixar tornar Islamabad a l'enviat diplomàtic iranià, que es troba de visita a l'Iran.